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紐約客談／指責站街女 不如共同改善環境

紐約客談

民眾已經注意到越來越多的站街女，從40路蔓延到整個法拉盛鬧市街區；不止如此，此前曾有皇后區可樂娜(Corona)地區的數十名家長出街抵制賣淫，稱孩子學校附近都是站街女；他們當中的一些孩子，尚未小學畢業，回家路上卻能看到三家妓院，且不少站街女都是亞裔

很多華人同胞都有兩種情緒。第一種是：頂著亞裔的臉，為何要做這種勾當？曾有位靠自己在美讀博並成功買到富人區房產的朋友說，看到每天鬧哄哄坐大巴，來到自己小區附近的指甲店和按摩店工作者，都感到羞恥，甚至不想承認自己和他們是同一種族裔。

另一種是同情，尤其是曾有相同偷渡經歷的華人移民者，知道她的背後可能有許多家人要養活，迫不得已才至此境地。這些人明白生活並不總是公平，並對這些女性的處境很有共鳴。

與其掩耳盜鈴，何不坦然承認，華人移民中的這一群體並不是少數。看多了少數成功的模範族裔故事，我們可能不習慣看到社會中的陰暗和不適之處，但無論如何，我們不能否認這種情況的存在。

「沒有人是一座孤島」，單純指責站街女其實並無大用，因為每個人都是社會關係的產物，她們的處境絕非一人造成；而有時到了深淵處，不被人拉一把，是站不起來的。

無論是感到羞愧和不滿，還是表現出同情和理解，我們都應該認識到每個人都是社會中的一部分，我們的命運是相互聯繫的。我們的社區健康和安全取決於我們如何應對這個問題，以確保每個人都有機會改善自己的處境，而站街女也不例外。

華人 亞裔 移民

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