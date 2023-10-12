法拉盛買兇殺人案2被告有罪 最高或判終身監禁

法拉盛買兇殺人案受害者顧欣。(檢方提供)

法拉盛 買兇殺人案兩名華裔被告余清明(Qing Ming Yu，音譯，下同)和張哲(Zhe Zhang)，因為涉嫌收買兇手槍殺余清明前雇員顧欣(Xin Gu，又名Chris)，11日被陪審團裁決犯有雇凶殺人罪(Murder for hire)和陰謀殺人罪(Conspiracy to murder)，二人最高可能被判終身監禁。

此案庭審歷時兩周，紐約東區聯邦法庭法官阿蒙(Carol Bagley Amon)表示，陪審團經過兩天的商議，終於做出了一致的裁決。據說，陪審團在商議期間沒有提出任何問題，這意味著陪審團成員認為證據明確，沒有什麼爭議。

本案的另一被告尤優先前已認罪，並作為污點證人出庭作證，詳述了數名被告策畫和實施這起謀殺案的前後經過，尤優將在稍後被判刑。尤優的好友，韓裔 余大衛(David Yu)也涉入此案，並出庭作證，這兩人成為了檢方有力的證人。被告槍手阿卜魯(Antony Abreu)則將另案接受審判。

在庭審過程中，余清明的律師試圖證明，被告沒有殺人動機，而且沒有切實的證據顯示被告策畫殺人；而張哲的律師則試圖證明，被告與尤優只是因為販賣大麻有生意上的關係，被告並沒有涉入此案，而且沒有證據證明被告在凶殺現場。兩名被告的律師還辯稱，尤優和余大衛兩人販毒搶劫、劣跡斑斑、說謊成性，為了減輕懲罰滿口胡言，他們的證詞完全不可信。被告律師甚至認為尤優詳述的兇殺案完全是編造出來的。但陪審團沒有被辯方律師的辯詞說服，最終裁定兩被告罪成。

余清明擁有一家營業額達數百萬元的房地產裝修公司Amaco公司。2015年，受害人顧欣作為項目經理加入該公司後，公司業務大有起色，余清明也對顧欣大為讚賞。但2019年，顧欣看到Amaco公司現金流短缺，決定離開該公司，並自創了KG管理公司(KG Management)，顧欣還帶走了Amaco公司的承包商和公司當時最大的一家客戶。這讓余清明懷恨在心，決定報復，他與外甥尤優密謀殺害顧欣，尤優找到被告張哲，張哲又找到槍手阿卜魯。