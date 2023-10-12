華人女婿涉攻擊丈母娘被抓 鄰居：非首次

皇后區法拉盛華人家庭發生一起攻擊案件。(視頻截圖)

視頻：https://www.youtube.com/shorts/DFpOUaL9bfU

（讀者提供）

皇后區法拉盛 日前發生一起疑為家暴 的攻擊案件，一名華人女婿涉嫌腳踏丈母娘的胸口，導致其受傷送院，他在現場被警方逮捕，被控攻擊罪，周圍鄰居表示，經常聽到這家人很凶的爭吵聲音，這應該不是第一次。

根據市警局報告，10日晚7時左右，管轄法拉盛的109市警分局接到一通有關攻擊案的報警電話，趕到位於Booth Memorial大道近142街的現場，當時一名81歲的華嫗表示，她所照顧的小女孩，想要在她的女兒和女婿房間內玩耍。

由於時間已晚，她的女兒拒絕了這個請求，口頭爭吵進而升級，導致肢體衝突，期間，她的女婿動手推她，腳「重踏」她的胸口，造成身體疼痛和傷害。華嫗被急救人員送往Booth Memorial醫院，目前狀態穩定。

警局報告顯示，這位35歲名為鄭雷(Zheng, Lei，音譯)已被逮捕，控攻擊罪名。

目擊者拍攝的現場視頻來看，受害人報警後，通過電話進行中英翻譯，從而在回答警方的問題，而急救人員當時也在現場。她向警方表示案情相關者是她的女婿，還在樓上的房間裡。警方繼而問女婿身上是否有任何武器，她答：「他拿腳踹的」。

另一位不願透露姓名的目擊者表示，回家途中看到救護車及不少警車停在路邊，於是便過去看看所謂何事，當時受害人反映，她被「家暴」，而她看到「又高又大的」女婿被警方銬上手銬帶走。周圍也有鄰居聽到了他們家中的大吵聲音，但以為是小孩子在吵鬧便不以為意。

這位目擊者還說，這棟樓的二三樓都出租給了別人，攻擊案發生在三樓，也是這戶家庭的住處，根據住在二樓的外族裔租戶，經常能聽到這戶家庭「很凶」的爭吵聲，「這可能已經不是第一次」。