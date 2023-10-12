防未成年刷社媒上癮、個資外洩 紐約州祭2新法

紐約州民代宣布兩項提案，旨在預防未成年刷社交網絡上癮，並防止個人數據與隱私外洩。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和州眾議員李羅莎(Nily Rozic)11日宣布兩項新提案，旨在預防未成年刷社交網絡上癮，並防止個人數據與隱私 外洩。

州府表示，根據最新研究發現，社交媒體對兒童及青少年的心理健康 有重大影響，易產生抑鬱、焦慮、自殘甚至是自殺行為，尤其是社交媒體上「病毒式」傳播的「挑戰比賽」，更是容易引發未成年的不當行為。與此同時，未成年上網也容易被不法分子收集個人數據，面臨隱私洩露的風險。

為此，郭納德和李羅莎推出兩項提案，分別為「禁止兒童上癮信息法案」(Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act)和「紐約兒童數據保護法案」(The New York Child Data Protection Act)，通過禁止在未經同意的情況下，於在線平台收集和分享兒童個人數據，及限制社交媒體上癮功能來保護未成年心理健康。

其中，「禁止兒童成癮信息法案」要求社交媒體公司不可以向18歲以下的用戶提供上癮功能，禁止社交媒體平台在凌晨12時至早上6時之間，未經可驗證的父母同意，即向未成年人發出推送。法案還允許父母可以在凌晨12時至早上6時之間，禁止未成年人訪問社交媒體平台，並限制其在平台上花費的總時間。

「紐約兒童數據保護法案」則禁止所有網站在未經用戶知情且同意的情況下，收集、使用、分享或出售18歲以下用戶的個人數據，以此用於廣告宣傳；若收集13歲以下的用戶信息，則必須由監護人批准。州府表示，兒童在線隱私面臨各種風險，盡管全美其他州已經頒布了限制在線平台收集未成年人個人數據的法律，但紐約州目前沒有此類限制，導致未成年的所在位置和個人數據面臨被在線跟蹤、分享和出售的風險。

若提案通過，如果網絡平台違反以上規定，則監護人可以起訴並獲得最多5000元的賠償。受到政府點名的社交媒體公司，包括但不限於Facebook、Instagram、TikTok、Twitter(X)和YouTube等。