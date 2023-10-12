紐約垃圾新規 小房東：執行困難 社區憂擠占街道
市府要求從明年秋季起，五大區所有擁有九個及以下單位的小型住宅樓的垃圾，都需放有蓋垃圾桶中，2026年則須購買市府特製垃圾桶，以進一步打擊鼠患，讓黑色垃圾袋從街道上消失；華人小房東表示，這項政策推行存在困難，不僅增加房東負擔，而且會擠占街道空間。
對此，「紐約小房東」創辦人何德鄰表示， 受此項新政影響比較大的多家庭房屋(Multi Family House)業主，因為很多房東不住在自己租賃的房子裡，很多房東沒有時間去管理以及顧及房屋垃圾的處理情況，從而與房客出現矛盾糾紛。而且，政府要求購買官方的垃圾桶，需要居民出部分資金，要推廣到資源有限的小房東可能有所困難。
他說，「 響應政府新政策雖好，但目前沒有合理的房屋政策，另外一方面會有更多的社區衛生問題出現，衛生部門或許沒有想過如何處理政策實施之後的情況。」他還提到，由於華埠社區的空間小，沒有很多位置擺放太多的垃圾桶，社區隨之會出現垃圾桶亂擺放和被偷盜的現象，這樣一來也給民眾帶來困擾。
華埠商改區行政總監陳作舟表示，商家們會支持新規定，這樣有益於社區衛生整潔的發展。垃圾新政涉及社區戶外餐廳建設，解決垃圾桶占用街道空間和擺放問題，是未來需要深入研究的議題。他提到，垃圾桶放置在車道上可能方便清理，但也可能占用街道，損害社區美觀，社區要避免商家和物業的利益衝突。
華埠一家海鮮餐廳甄老闆表示，由於附近的餐館眾多，又是旅遊景點，一個餐館買幾個垃圾桶其實不現實，垃圾桶很占位置，因為垃圾桶也沒辦法上鎖，晚上會出現流浪漢偷走垃圾桶的情況，想要解決問題應該派環衛部門人員定點定時收垃圾，並規定商家們什麼時候把垃圾放出去，不要過早的放置垃圾在店鋪門口，影響美觀。
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