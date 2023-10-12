紐約垃圾新規 小房東：執行困難 社區憂擠占街道

社區表示，執行市府小型公寓垃圾桶新規有困難。(記者邢易霖／攝影)

市府要求從明年秋季起，五大區所有擁有九個及以下單位的小型住宅樓的垃圾，都需放有蓋垃圾桶中，2026年則須購買市府特製垃圾桶，以進一步打擊鼠患，讓黑色垃圾袋從街道上消失；華人小房東 表示，這項政策推行存在困難，不僅增加房東負擔，而且會擠占街道空間。

對此，「紐約小房東」創辦人何德鄰表示， 受此項新政影響比較大的多家庭房屋(Multi Family House)業主，因為很多房東不住在自己租賃的房子裡，很多房東沒有時間去管理以及顧及房屋垃圾的處理情況，從而與房客出現矛盾糾紛。而且，政府要求購買官方的垃圾桶，需要居民出部分資金，要推廣到資源有限的小房東可能有所困難。

新規定將強製這些建築物的業主從衛生部門選擇的供應商處購買官方垃圾桶，根據垃圾桶的大小，價格可能在45元至80元之間。(記者邢易霖 / 攝影)

他說，「 響應政府新政策雖好，但目前沒有合理的房屋政策，另外一方面會有更多的社區衛生問題出現，衛生部門或許沒有想過如何處理政策實施之後的情況。」他還提到，由於華埠 社區的空間小，沒有很多位置擺放太多的垃圾桶，社區隨之會出現垃圾桶亂擺放和被偷盜的現象，這樣一來也給民眾帶來困擾。

華埠商改區 行政總監陳作舟表示，商家們會支持新規定，這樣有益於社區衛生整潔的發展。垃圾新政涉及社區戶外餐廳建設，解決垃圾桶占用街道空間和擺放問題，是未來需要深入研究的議題。他提到，垃圾桶放置在車道上可能方便清理，但也可能占用街道，損害社區美觀，社區要避免商家和物業的利益衝突。

新政策實施以後有望徹底改變社區風貌。(記者邢易霖／攝影)

華埠一家海鮮餐廳甄老闆表示，由於附近的餐館眾多，又是旅遊景點，一個餐館買幾個垃圾桶其實不現實，垃圾桶很占位置，因為垃圾桶也沒辦法上鎖，晚上會出現流浪漢偷走垃圾桶的情況，想要解決問題應該派環衛部門人員定點定時收垃圾，並規定商家們什麼時候把垃圾放出去，不要過早的放置垃圾在店鋪門口，影響美觀。