亞當斯喊話也擋不住 無證客視紐約唯一選擇

大量當地民眾苦於母國生活艱難，犯罪猖獗，仍將紐約市視為「唯一選擇」，圖為亞當斯訪問厄瓜多的移民中心。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)於本月初到訪拉丁美洲，途徑墨西哥、厄瓜多等地，意在向當地潛在無證移民 傳達「勿來紐約」的信息，表示城市照護系統已超過接收負荷；然而，大量當地民眾苦於母國生活艱難，犯罪猖獗，仍將紐約市視為「唯一選擇」。

政治新聞網站Politico援引多位近期移民經歷指，亞當斯的「紐約市已經飽和」的說法並未有效說服多數人。在亞當斯出發前往拉丁美洲前一日，瑪麗安娜(Mariana)和戈麥斯(Abel Gomez)從委內瑞拉來到紐約，途中帶領幼子穿越哥倫比亞的「達連隘口」(Darién Gap)，並眼見鱷魚和人類屍體。

到達德州後，兩人已聽說隸屬民主黨的亞當斯鼓勵移民不要前來，但並沒有在意，因為「人們不會聽從」。儘管亞當斯在外訪時表示，移民不應該期望「住在五星級酒店」，但來自曼哈頓、皇后區和布碌崙(布魯克林)的十幾名移民表示，均未被宣傳中的光鮮和魅力吸引，更沒有期望得到「白手套式」的服務。

來自厄瓜多的帕邦(Andres Pabon)表示，家鄉的犯罪情況已經到了不可忍受的地步，因此選擇前往紐約。他說，「紐約是唯一的選擇，因為那可以幫助自己」。

來自委內瑞拉的羅德里(Juan Rodriguez)則於9日抵達紐約，他認為花費兩個月、帶領四個孩子步行、乘車和穿越叢林，是因為母國生活艱難，而紐約可以為下一代創造可盼未來。

市政官員強調，亞當斯的信息希望告知無證移民，如果他們來到紐約，所接受的服務和住房將受到有限的供給，因為系統已經承受極大壓力。然而，近日前往紐約市的無證客激增至每天600人，約有6萬人仍在接收市府照顧。

此外，亞當斯亦承認，在親自視察達連隘口前，已被哥倫比亞當地執法部門建議不要前往，原因為「極其危險」。儘管如此，他仍然視察了長66哩、連接哥倫比亞和巴拿馬邊界的無證客常經通道，並表示「不得不說服國家警察允許進入」。哥倫比亞當地警方曾派了50名警員隨行，亞當斯表示，必須前去親自考察，以全面了解無證客問題。