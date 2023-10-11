漏水還發霉…法拉盛共管公寓不維修 華人住戶叫苦

余女士則表示總是惴惴不安，每次一下雨就開始擔心。（圖：余女士提供）

紐約市 連續兩周末的大雨讓很多民眾地下室遭殃，但對住在法拉盛 某合作公寓頂樓(co-op)的余女士和劉女士來說，如何應對漏水嚴重的天花板是頭等大事；已面臨如此境況半年有餘的兩人表示，和大樓管理溝通多次後，終於在最近得到將要修理的回覆，但是還要再等三個禮拜，「我們真的不能再等，每次下雨就很緊張、很痛苦」。

住在該合作公寓樓已經11年的余女士表示，屋頂從去年5月開始牆面滲水，她在7、8月份向大樓管理反映後，等了兩個多月才等到維修，到了今年3月，天花板仍然滲水，且面積持續擴大。

劉女士的境況更加糟糕。她表示，自從大樓在十幾年前於頂樓安裝信號塔後，天花板就開始有滲水跡象，「但是每次和大樓管理說，他們就會過來修修補補」，所以雖然從未將此事徹底解決，劉女士也未曾有過不滿。

但也是從今年3月開始，天花板滲水逐步嚴重，劉女士寫信給作為大樓管理辦公室的Joyce Equities，但是未得到回應；後來她於5月直接寫信給大樓管理經理Steven Alpert，但仍未得到回覆。

劉女士索性親自去找Steven Alpert，但常常不了了之，「他看著我說，你說英語嗎？」劉女士氣憤表示，「我明明就是說的流利英語」；後來劉女士於9月再次前往時，稱「對方態度更加惡劣」，「他對我吼著讓我預約，我說我就問你，半年了你怎麼還不修？他就不理我。」

同樣也多次前往大樓管理辦公室的余女士說，她於今年7月前往時，Steven Alpert回應說需要兩個星期，但直到9月也未曾等來修理，余女士再次前往，被對方告知沒錢，「我說你不修，那我就不交管理費了，他就聳肩說ok，看起來就是不在乎」。

在大半年的拖延中，余女士和劉女士的屋頂滲水問題愈發嚴重；尤其是劉女士家中，天花板掉落的灰塵在空氣瀰漫，衛生間儲物櫃內滿是黑黑的霉菌，即使緊關櫃門也掩不住刺鼻的霉味，「牆灰到眼睛裡很不舒服，浴室更嚴重，一進去就喉嚨痛」。

曾想聯繫大樓董事會的兩位女士，卻遲遲無法從大樓管理處得到聯繫方式，於是他們和另一位屋主在9月27日聯繫州參議員劉醇逸辦公室，反映該情況，並抄送信件給大樓管理辦公室；次日，三位屋主就收到大樓董事會的回信，稱將在三周內開始修理。

但連續兩個周末的大雨，讓幾位屋主表示情況緊急，不能再等；劉女士說，每次大雨就如臨大敵，「我把家裡所有的盆啊桶啊還有大碗都用上了」；余女士則表示總是惴惴不安，「我都快有抑鬱症了，一下雨就開始擔心」。

記者於近日聯繫大樓管經理Steven Alpert，被對方告知已於9月底不再擔任經理，他也否認了這幾個月不作為的說法：「在我當經理的六個月裡，我採取許多措施來修復屋頂，包括但不限於完成一份工程師報告，並從信號塔承包商那獲得多份建議」；他同時指責之前的經理，在30年任內沒做任何措施，「是我，和信號塔承包商聯繫商量如何修理，因為他們需要移動信號塔來修理屋頂」。

他表示，自己在近兩、三周內才得知這是個嚴重的問題，「六個月前，他們報告時說這只是個小問題」；他也表示，自己從未對前來的華裔和亞裔 租戶出言不遜或態度不禮貌。

劉女士和余女士對此回應，正是因為沒有在六個月前即時修理，才讓情況惡化，並稱這六個月內未見任何修理；劉醇逸辦公室表示，已和大樓董事會取得聯繫，對方聲稱信號塔承包商T-Mobile必須先拆除屋頂上的信號塔，然後才能進行維修，並將在之後持續跟進。