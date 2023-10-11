我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

漏水還發霉…法拉盛共管公寓不維修 華人住戶叫苦

記者高雲兒／紐約報導
余女士則表示總是惴惴不安，每次一下雨就開始擔心。（圖：余女士提供）
余女士則表示總是惴惴不安，每次一下雨就開始擔心。（圖：余女士提供）

紐約市連續兩周末的大雨讓很多民眾地下室遭殃，但對住在法拉盛某合作公寓頂樓(co-op)的余女士和劉女士來說，如何應對漏水嚴重的天花板是頭等大事；已面臨如此境況半年有餘的兩人表示，和大樓管理溝通多次後，終於在最近得到將要修理的回覆，但是還要再等三個禮拜，「我們真的不能再等，每次下雨就很緊張、很痛苦」。

住在該合作公寓樓已經11年的余女士表示，屋頂從去年5月開始牆面滲水，她在7、8月份向大樓管理反映後，等了兩個多月才等到維修，到了今年3月，天花板仍然滲水，且面積持續擴大。

劉女士的境況更加糟糕。她表示，自從大樓在十幾年前於頂樓安裝信號塔後，天花板就開始有滲水跡象，「但是每次和大樓管理說，他們就會過來修修補補」，所以雖然從未將此事徹底解決，劉女士也未曾有過不滿。

但也是從今年3月開始，天花板滲水逐步嚴重，劉女士寫信給作為大樓管理辦公室的Joyce Equities，但是未得到回應；後來她於5月直接寫信給大樓管理經理Steven Alpert，但仍未得到回覆。

劉女士索性親自去找Steven Alpert，但常常不了了之，「他看著我說，你說英語嗎？」劉女士氣憤表示，「我明明就是說的流利英語」；後來劉女士於9月再次前往時，稱「對方態度更加惡劣」，「他對我吼著讓我預約，我說我就問你，半年了你怎麼還不修？他就不理我。」

同樣也多次前往大樓管理辦公室的余女士說，她於今年7月前往時，Steven Alpert回應說需要兩個星期，但直到9月也未曾等來修理，余女士再次前往，被對方告知沒錢，「我說你不修，那我就不交管理費了，他就聳肩說ok，看起來就是不在乎」。

在大半年的拖延中，余女士和劉女士的屋頂滲水問題愈發嚴重；尤其是劉女士家中，天花板掉落的灰塵在空氣瀰漫，衛生間儲物櫃內滿是黑黑的霉菌，即使緊關櫃門也掩不住刺鼻的霉味，「牆灰到眼睛裡很不舒服，浴室更嚴重，一進去就喉嚨痛」。

曾想聯繫大樓董事會的兩位女士，卻遲遲無法從大樓管理處得到聯繫方式，於是他們和另一位屋主在9月27日聯繫州參議員劉醇逸辦公室，反映該情況，並抄送信件給大樓管理辦公室；次日，三位屋主就收到大樓董事會的回信，稱將在三周內開始修理。

但連續兩個周末的大雨，讓幾位屋主表示情況緊急，不能再等；劉女士說，每次大雨就如臨大敵，「我把家裡所有的盆啊桶啊還有大碗都用上了」；余女士則表示總是惴惴不安，「我都快有抑鬱症了，一下雨就開始擔心」。

記者於近日聯繫大樓管經理Steven Alpert，被對方告知已於9月底不再擔任經理，他也否認了這幾個月不作為的說法：「在我當經理的六個月裡，我採取許多措施來修復屋頂，包括但不限於完成一份工程師報告，並從信號塔承包商那獲得多份建議」；他同時指責之前的經理，在30年任內沒做任何措施，「是我，和信號塔承包商聯繫商量如何修理，因為他們需要移動信號塔來修理屋頂」。

他表示，自己在近兩、三周內才得知這是個嚴重的問題，「六個月前，他們報告時說這只是個小問題」；他也表示，自己從未對前來的華裔和亞裔租戶出言不遜或態度不禮貌。

劉女士和余女士對此回應，正是因為沒有在六個月前即時修理，才讓情況惡化，並稱這六個月內未見任何修理；劉醇逸辦公室表示，已和大樓董事會取得聯繫，對方聲稱信號塔承包商T-Mobile必須先拆除屋頂上的信號塔，然後才能進行維修，並將在之後持續跟進。

記者於發稿前嘗試聯繫大樓董事會多次，但未收到回覆。

劉女士說，每次大雨就如臨大敵，「我把家裡所有的盆啊桶啊還有大碗都用上了」。（圖：...
劉女士說，每次大雨就如臨大敵，「我把家裡所有的盆啊桶啊還有大碗都用上了」。（圖：余女士提供）
劉女士發霉的儲物櫃。（圖：余女士提供）
劉女士發霉的儲物櫃。（圖：余女士提供）
三位屋主在9月28日收到大樓董事會的回信，稱將在三周內開始修理。（圖：余女士提供...
三位屋主在9月28日收到大樓董事會的回信，稱將在三周內開始修理。（圖：余女士提供）
連續兩個周末的大雨，讓屋頂漏水的幾位屋主表示情況緊急，需要立刻維修。（圖：余女士...
連續兩個周末的大雨，讓屋頂漏水的幾位屋主表示情況緊急，需要立刻維修。（圖：余女士提供）
劉女士家中，天花板掉落的灰塵在空氣瀰漫。（圖：余女士提供）
劉女士家中，天花板掉落的灰塵在空氣瀰漫。（圖：余女士提供）
紐約市連續兩周末的大雨讓很多民眾地下室遭殃，但對住在法拉盛某合作公寓頂樓(co-...
紐約市連續兩周末的大雨讓很多民眾地下室遭殃，但對住在法拉盛某合作公寓頂樓(co-op)的余女士和劉女士來說，如何應對漏水嚴重的天花板是頭等大事。（圖：余女士提供）

亞裔 法拉盛 紐約市

上一則

法拉盛華女電單車被搶 尖叫苦追無果

下一則

亞當斯喊話也擋不住 無證客視紐約唯一選擇

延伸閱讀

半生之後重拾畫筆 顧月華個展揭幕

半生之後重拾畫筆 顧月華個展揭幕
紐約腫瘤高峰論壇 專家法拉盛研討

紐約腫瘤高峰論壇 專家法拉盛研討
啟揚中心秋季遊園會 熱鬧有趣

啟揚中心秋季遊園會 熱鬧有趣
法拉盛醫美中心引進【Emsella幸福椅】 無需手術強化盆底肌

法拉盛醫美中心引進【Emsella幸福椅】 無需手術強化盆底肌

熱門新聞

中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

2023-10-07 07:29
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
(截取自納蘇郡警局影片)

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

2023-10-05 16:28
兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

2023-10-06 07:12

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論