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紐約市數據未更新 新疫苗難追蹤

記者高雲兒／紐約報導
隨著秋冬季臨近，新冠病毒變異株的感染病例在紐約呈上升趨勢，引起多衛生機構重視。(本報檔案照)
隨著秋冬季臨近，新冠病毒變異株的感染病例在紐約呈上升趨勢，引起多衛生機構重視。(本報檔案照)

隨著秋冬季臨近，新冠病毒變異株的感染病例在紐約呈上升趨勢，引起衛生機構重視；然而紐約市卻停止報告接種新冠疫苗的人數，相關官員和專家對此表示，若無法掌握數據，就無法了解新版疫苗的反饋情況。

市衛生局發言人賈樂休(Patrick Gallahue)表示，自從新冠疫情的公共衛生緊急情況宣告結束後，全市藥房不再需要報告新的疫苗劑量，「這切斷了衛生局的數據鏈源頭，也限制進一步追蹤新疫苗的能力。」他說若要求藥房強制報告，需要修改州法律。

紐約市立大學應用實踐科學和人口健康研究所執行主任納什(Denis Nash)表示，如果沒有對新版疫苗的統計數據，「我們會覺得錯過了什麼」。

他表示，現在不可能了解新疫苗在紐約市的進展，「但我們可以通過其他渠道了解新疫苗的受歡迎程度，比如美國疾病控制與預防中心(CDC)的調查」。

紐約州衛生部仍在共享新冠疫苗數據，但尚未更新包括最新疫苗的數據。紐約市和州官員將繼續更新其他新冠疫情的數據，其中的許多數據表明，自夏季以來，傳播率有所上升。與7月中旬相比，全市因新冠肺炎住院的人數幾乎翻了兩番，但與去年冬天的高峰相比仍然不算高。

據報導，自新版新冠疫苗推出後，已經引起不少藥劑師和打疫苗者的困擾，一些紐約民眾表示，他們被錯誤地收取了注射費用，而實際上他們的保險涵蓋了這些費用。

疫苗 紐約市 疫情

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