桑托斯 再被加控10項罪名

桑托斯被控盜刷信用卡、誇大籌金。(美聯社)

紐約東區聯邦檢察官10日對涉嫌偽造身分和財務欺詐的紐約州國會眾院 第三選區現任議員桑托斯(George Santos)提起了10項追加起訴,使他所面臨的指控總數達到23項。他涉嫌竊取為競選捐款人的個人身分及財務信息,在未經授權的情況下,多次從他們的信用卡 中扣款。

桑托斯今年5月曾被控洗錢、電匯欺詐等13項罪名,本次則被加控一項共謀危害美國罪(conspiracy to commit offenses against the United States)、兩項電匯欺詐罪(wire fraud)、兩項向聯邦選舉委員會作出重大虛假陳述罪(making materially false statements to the Federal Election Commission)、兩項偽造紀錄干涉選舉罪(falsifying records submitted to obstruct the FEC)、兩項嚴重身分盜竊罪(aggravated identity theft)以及一項可接入設備欺詐罪(access device fraud)。

根據起訴書,針對桑托斯的追加指控中增加了兩項欺詐罪。其中一項是在競選報告中誇大籌款數字,其目的是為了讓桑托斯的競選團隊有資格參與一項由全國政黨委員會提供的財務支持計畫。入圍這項計畫的門檻是在一個季度內從捐贈者處籌集至少25萬元,桑托斯為了符合要求,虛報了財務情況,其中包括一筆50萬元的貸款,而實際上,當時桑托斯的個人和企業銀行帳戶中只有不到8000元。

另一項被控的欺詐行為是信用卡盜刷。桑托斯被指在2021年12月至2022年8月間,涉嫌竊取在其競選中為他捐款的人的個人身分和財務信息,然後在未經授權的情況下,多次從他們的信用卡中扣款。根據起訴書中公布的一名捐款人的遭遇,桑托斯每次非法扣款的額度多達數萬元,其中絕大部分錢款最終都進入了桑托斯的個人帳戶。

桑托斯在5月過堂時拒不認罪,他將於10月27日在位於長島 的中伊斯利普(Central Islip)聯邦法庭再次出庭。

另一方面,此前曾傳出將重選該席位的前任議員及前州長參選人蘇奧齊(Tom Suozz),則在10日正式宣布他的參選,並表示桑托斯面臨的法律問題,可能迫使他辭去國會議員的職務。

蘇奧齊表示,華府的混亂大家應該有目共睹,桑托斯繼續留在美國國會的荒謬性也顯而易見。他預計將在11月7日的地方選舉之後,正式啟動競選活動。