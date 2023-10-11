紐約客談／合作公寓為何會變火坑？

紐約市 的合作公寓(coop)近來問題頻發，甚至讓一些感到切膚之痛的屋主表示跳入火坑。不禁感嘆，物美價廉的合作公寓，緣何遭人嫌？

追根溯源，合作公寓概念最早出現在20世紀初，這種住宅形式的初衷是提供經濟實惠的住宅選擇，同時讓居民共同擁有和管理建築物。

為了方便管理，每個公寓都有自己的管理委員會來掌控整個大樓，每個買家必須通過其審核批准，而為了維護公寓成員也就是各位業主的最佳利益，管委會擁有制定大樓管理政策的權利和決策權，同時大樓管委會有權雇用管理公司進行日常管理。

但是本應來自住戶且也要代表住戶的管委會，又稱大樓董事會，卻常在管理上出現問題。

一般是兩種情況，第一種是「過度管理」，並不鮮見的是，許多董事會主席同時擔任房產經紀，方便「自產自銷」，給了中介費的就批准，不給的就不批，權力可稱無限；再來由於缺乏監管機構，帳目不公開甚至混亂也有發生，但是起訴困難且耗時耗力，很多住戶只能不了了之。

與此相反的是「缺席管理」。大樓董事會雇用管理公司後，兩眼一閉做甩手掌櫃也時有發生；這種情況，若是碰到負責的管理公司倒也好，但若是碰到不負責的，住戶可是欲哭無淚，不管有何請求都要三催四請，如果是小故障那也還好，但如果是漏水等棘手問題，生生能把一個好好的房子變成發霉的窟窿。

建議任何大樓董事會，如果真想管理好大樓，先和住戶建立有效的溝通渠道，包括電子郵件、社交媒體和網站，以便住戶能夠輕鬆地與董事會聯絡；也希望紐約州 的司法機構，能夠對合作公寓內的管理狀況進行調查研究，別再讓它成為紐約人的火坑。