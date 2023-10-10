紐約客談／市長的拉美行能勸阻移民嗎？

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)剛剛結束對拉美三國的訪問。據說，這次出訪的目的，是為了勸阻拉美人到美國來，避免將美國夢變成噩夢。不過，這種出訪雖然有助於亞當斯了解移民 輸出國的社會狀況，以及移民在那裡的生活情況，但就勸阻拉美人到美國來而言，應該只是一廂情願。

市長這次拉美之行出訪三個國家：墨西哥、厄瓜多和哥倫比亞。媒體報導，亞當斯的出訪有兩層意思，一是肯定拉美人為美國做出的貢獻，二是讓拉美人看清現實，打消他們移民美國的念頭。這兩種意圖本身就互相矛盾，要感謝拉美人在建設美國上發揮的作用，一定會涉及拉美人在美國安居樂業、功成名就的事例，請問，這如何能勸阻拉美人到美國來？恐怕起的正好是反作用。

作為一個非洲裔美國人，亞當斯從一名地鐵警察成長為紐約市長，這恰恰是實現美國夢的絕好例證。拉美人看到他，想到的或許是自己也能像他一樣在美國成就一番事業，或者是自己的後代，將來在美國也會很有出息。亞當斯的出訪恐怕只會促使更多人到美國來尋夢。

減少拉美移民到紐約來最直接的方法，一是加強對邊境的控制，二是修改紐約的庇護 權法。如果對這兩件事無法做出承諾，促成實質性的改變，任何勸說都是空談。亞當時出訪墨西哥時，有記者提問，「歡迎人們融入美國生活方式的理想」是否已經「改變」，是否「移民不再受歡迎」時，亞當時回答說，「恰恰相反」，這就很說明問題。

據說，市長不想否決庇護權，只是想暫時中止庇護權。那麼依照什麼標準可以中止庇護權呢？是開支的標準、人數的標準，還是住處的標準，恐怕都是不好回答的問題。有人說得好，權利就是權利，權利是無法暫時中止的。