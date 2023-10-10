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紐約州大、市大、私立學府 10月免申請費

記者高雲兒／紐約報導
州長霍楚宣布，紐約州大、市大和紐約州40所私立學院和大學，將在10月份為高中生提供免費申請機會，圖為市大皇后學院。（本報檔案照）
州長霍楚宣布，紐約州大、市大和紐約州40所私立學院和大學，將在10月份為高中生提供免費申請機會，圖為市大皇后學院。（本報檔案照）

10月是紐約州大學申請月，州長霍楚(Kathy Hochul)於近日宣布，紐約州立大學(SUNY)、市立大學(CUNY)和紐約州40所私立大學及學院，將在本月豁免高中生的申請費，此次也為州大、市大以及私立學府首次聯合免除申請費。

今年是慶祝紐約州大學申請月的第十年，申請月旨在增進大眾對高等教育機會的了解，並幫助那些渴望受高等教育的學子；該慶祝月也鼓勵高中畢業生盡早申請大學，重點關注低收入家庭學生、一代學生和那些原本可能不打算申請大學的學生。

霍楚表示，教育是社會的支柱，豁免大學申請費旨在為學生消除經濟障礙，使那些原本由於經濟限制而沒有考慮申請的學生，能夠邁出他們教育旅程的第一步。她敦促紐約州所有的高中畢業生在本月至少申請一所大學，充分利用這一前所未有的機會。

紐約州大總校長金恩(John B. King)說，為了支持大學申請月，紐約州大將在10月16日至10月29日的兩周，免除州大64所學院和大學的申請費，「每個紐約人在紐約州大都有一席之地，大學申請月是紐約州大幫助每一位高中畢業生找到自己的機會。」

紐約市立大學則將在整個月為紐約市公校學生免除市大25所學院及大學的申請費，對於其他的紐約州學生，則將在本月16日至31日期間免除申請費；紐約市大還保證，所有持有高中文憑的學生都能被七所社區學院錄取。

想要獲取其他私立學院和大學免除申請費的相關信息，請訪問https://shorturl.at/jnowy。

紐約州 教育 紐約市

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