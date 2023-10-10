我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

紐約校園霸凌頻傳 華裔家長盼嚴懲、加強預防教育

記者高雲兒／紐約報導
青少年暴力和霸凌事件有所上升，引發華裔家長擔憂，圖為布碌崙一名華裔男童疑在校和中東裔學生發生肢體衝突。（讀者提供）
青少年暴力和霸凌事件有所上升，引發華裔家長擔憂，圖為布碌崙一名華裔男童疑在校和中東裔學生發生肢體衝突。（讀者提供）

近來，紐約市的青少年暴力攻擊和霸凌事件似乎呈現出上升的趨勢，華裔家長對此感到擔憂，他們認為學校以及教育機構應該嚴懲此類行為，並加強相關教育以預防類似事件發生。

據悉，上周發生多起青少年暴力事件，史泰登島(Staten Island)一名13歲男孩被另一名14歲男孩刺死在公車上；同日，布碌崙(布魯克林)一名17歲女孩在公校附近被射中腳踝。

早前在布碌崙，一名華裔男童疑在校和中東裔學生發生肢體衝突，被對方叫來家裡的大人到校，對著男童毆打；數日後，對方一家四口再度找上華裔家庭的住所，攜帶武器在其前院開始互毆。

對於這些事件，華裔家長都備感不安。女兒曾在校園遭霸凌的孫Winnie表示，孩子如果遭遇霸凌和暴力，應為孩子討回公道，但絕不是用暴力的方式，而是聯繫校方和教育局

她也表示，當下的法律對青少年太縱容，才是問題的根本，因此需要家長教師協會(PTA)等積極監督學校，讓學校對該類事件嚴肅處理，「學校也要進行反暴力和反霸凌的教育，讓孩子形成正確觀念」。

孫Winnie還說，因為當下治安混亂，她都會確保孩子外出時伴隨的是品行端正的朋友，以防止不良事件發生。「其實那些犯事的孩子本就是要犯事的，那為什麼要讓事情發生到你孩子身上呢？」她承認，此舉雖然有些過於謹慎，但也是無奈之舉。

教育維權人士臧東慧則表示，學校應該加強對霸凌的處罰，他也提到孫Winnie的案件和早年在皇后區貝賽發生的其他霸凌案件，最後都不了了之，「而且報警之後，學校和教育局處理很慢，那麼施暴的學生得不到處罰，就是鼓勵後來者」。

他說此類霸凌和暴力事件，對孩童身體和心靈都造成嚴重傷害，因此希望孩子在遇到類似事件時積極報告老師。

第20學區學委趙愷文表示，報告老師可能遭到報復，「被霸凌的人可能會被再打一頓，怎麼預防報復是個問題」，另一方面他也認為學校的懲罰很輕，一般都是被罰留校，「那反而是一種男生之間炫耀的資本」；最後他認為學校安保人員太少，關鍵時刻也找不到人，「學校應該增加安保人員」。

霸凌 教育局 華裔

上一則

紐約州大、市大、私立學府 10月免申請費

下一則

以巴衝突蔓延紐約 雙方人馬以色列領館前對嗆

延伸閱讀

郭德綱洛杉磯演出一票難求 紐約站票價234元起 也售罄

郭德綱洛杉磯演出一票難求 紐約站票價234元起 也售罄
男子跳進紐約911恐襲遺址深45呎水池 現場一度封鎖

男子跳進紐約911恐襲遺址深45呎水池 現場一度封鎖
布碌崙華社 2男入室持槍搶劫

布碌崙華社 2男入室持槍搶劫
紐約「租金穩定法」被告違憲 最高法院駁回

紐約「租金穩定法」被告違憲 最高法院駁回

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

2023-10-07 07:29
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
(截取自納蘇郡警局影片)

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

2023-10-05 16:28
警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

2023-10-06 07:12
監控錄像拍下道林襲擊卡森的畫面。(截取自CBS New York YouTube)

殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕

2023-10-06 15:18

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治