紐約校園霸凌頻傳 華裔家長盼嚴懲、加強預防教育

青少年暴力和霸凌事件有所上升，引發華裔家長擔憂，圖為布碌崙一名華裔男童疑在校和中東裔學生發生肢體衝突。（讀者提供）

近來，紐約市的青少年暴力攻擊和霸凌 事件似乎呈現出上升的趨勢，華裔 家長對此感到擔憂，他們認為學校以及教育機構應該嚴懲此類行為，並加強相關教育以預防類似事件發生。

據悉，上周發生多起青少年暴力事件，史泰登島(Staten Island)一名13歲男孩被另一名14歲男孩刺死在公車上；同日，布碌崙(布魯克林)一名17歲女孩在公校附近被射中腳踝。

早前在布碌崙，一名華裔男童疑在校和中東裔學生發生肢體衝突，被對方叫來家裡的大人到校，對著男童毆打；數日後，對方一家四口再度找上華裔家庭的住所，攜帶武器在其前院開始互毆。

對於這些事件，華裔家長都備感不安。女兒曾在校園遭霸凌的孫Winnie表示，孩子如果遭遇霸凌和暴力，應為孩子討回公道，但絕不是用暴力的方式，而是聯繫校方和教育局 。

她也表示，當下的法律對青少年太縱容，才是問題的根本，因此需要家長教師協會(PTA)等積極監督學校，讓學校對該類事件嚴肅處理，「學校也要進行反暴力和反霸凌的教育，讓孩子形成正確觀念」。

孫Winnie還說，因為當下治安混亂，她都會確保孩子外出時伴隨的是品行端正的朋友，以防止不良事件發生。「其實那些犯事的孩子本就是要犯事的，那為什麼要讓事情發生到你孩子身上呢？」她承認，此舉雖然有些過於謹慎，但也是無奈之舉。

教育維權人士臧東慧則表示，學校應該加強對霸凌的處罰，他也提到孫Winnie的案件和早年在皇后區貝賽發生的其他霸凌案件，最後都不了了之，「而且報警之後，學校和教育局處理很慢，那麼施暴的學生得不到處罰，就是鼓勵後來者」。

他說此類霸凌和暴力事件，對孩童身體和心靈都造成嚴重傷害，因此希望孩子在遇到類似事件時積極報告老師。

第20學區學委趙愷文表示，報告老師可能遭到報復，「被霸凌的人可能會被再打一頓，怎麼預防報復是個問題」，另一方面他也認為學校的懲罰很輕，一般都是被罰留校，「那反而是一種男生之間炫耀的資本」；最後他認為學校安保人員太少，關鍵時刻也找不到人，「學校應該增加安保人員」。