堵車費不公 黃色計程車司機聯盟抗議 要求豁免

數十名黃色計程車司機在曼哈頓中城的州長辦公室大樓外舉行示威，要求豁免堵車費。(記者許君達／攝影)

紐約市 計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)8日組織近50名黃色計程車司機，在曼哈頓中城的州長辦公室外舉行示威，抗議對計程車徵收堵車費 ；華裔計程車司機表示，目前運營本就難以為繼，但想脫身甚至連找買家都難。

聯盟執行主任德賽(Bhairavi Desai)表示，不對運營範圍主要位於堵費收費區內的黃色計程車豁免堵車費，是不公平的。她說，紐約傳統計程車本已生存維艱，MTA 在上周召開的堵車費定價會議上也提到了這一點，然而在給出的四個方案中，依舊堅持不對計程車豁免。

德賽表示，雖然費用會由乘客直接負擔，但乘客若選擇減少乘車，那麼最終受損失的還會是司機。參加示威的州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)表示，疫情之後，計程車的需求本就不振，再增加一筆開支，將給包括司機在內的勞動階層施加更大的經濟壓力。

示威參與者絕大多數都是膚色各異的少數族裔新移民，其中華人司機為數不少。從業超過20年的何彤(Ho Tong)表示，黃色計程車業者需要負擔的成本除了日常的加油和養車外，還必須向MTA和市計程車暨禮車管理局(TLC)兩個機構繳納強制費用，其他成本還有一年三次的車輛年檢、以及愈來愈多被超速攝像機抓拍而吃到的罰單。

MTA徵收的計程車強制費用在2009年以前是單程0.5元，2009至2019年間增至2.5元，而從2019年至今，每筆車費收入中都要抽出3元繳納給MTA。而根據目前的堵車費方案，進入收費區的每一次行程，客人都需要再多付1或1.5元。計程車司機聯盟算了一筆帳：如果按照下限1元徵收，那麼未來非高峰時段的計程車起步價將達到8元，其中一半要由MTA收走，另有1元要交給TLC，司機只能掙得3元毛利，按70%的運營成本計算，司機的淨收入不到1元。

何彤表示，他覺得現在的生意難以為繼，已經打算賣掉車牌不再幹了。不過，由於傳統計程車行業在高額成本和新業態衝擊的壓力下已經式微，願意接手的人數非常有限。

參與示威的華裔司機鍾先生透露，在最火爆的時代，一個牌照能賣到100萬元，而現在10萬出頭能夠出手就很不錯。因此，很多司機被困在高額負債和慘淡經營之間難以脫身，聯盟成員曹耀均的弟弟就因財務壓力過大而在2018年絕望自殺。他說，「如果我們不站出來，還會有人因此而死。」