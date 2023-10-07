我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

亞當斯訪拉丁美洲 喊話無證客：別來紐約、沒空間了

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市長亞當斯6日在厄瓜多訪問。(美聯社)
紐約市長亞當斯6日在厄瓜多訪問。(美聯社)

紐約市亞當斯(Eric Adams)4日抵達墨西哥城，開啟為期四天的拉丁美洲訪問行程，目的之一便是勸阻潛在無證移民「勿來紐約」，否則「美國夢」或變成「噩夢」；行程中，他讚揚市內早期移民，同時也告訴新移民如果執意前往，會遭遇新困境。

此行將赴「達連隘口」

市府官員表示，亞當斯此次外訪行程路線，包括無證移民在厄瓜多和哥倫比亞頻繁穿越的通道，以及哥倫比亞和巴拿馬邊境的叢林地帶，後者被偷渡客稱為「達連隘口」(Darién Gap)。

歡迎科技公司來紐約

亞當斯出席在墨西哥城舉辦的美墨商務關係論壇時，以「帝國之心」(Empire State of Mind)為主題，強調了紐約市蓬勃發展的科技行業。他表示無論在何處，只要是科技公司，均可以收拾行李搬至紐約市，同時帶來技術創新。

紐約市長亞當斯6日在厄瓜多訪問。(美聯社)
紐約市長亞當斯6日在厄瓜多訪問。(美聯社)

說西語：我家就是你家

隨後，他前往普埃布拉市(Puebla)，向紐約市大部分墨西哥移民社區成員的故鄉表示敬意。在議會大樓的演講中，亞當斯講述了移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)的經歷，表示這便是「尋找美國夢」的故事。亞當斯也用西班牙語表示，「我的家就是你的家」。

然而，亞當斯在此行中也警告未來的無證移民，紐約並非工作和生活的完美去處。他表示，在本次出訪中，他計畫向拉丁美洲的媒體傳達信息，即紐約市已經完全沒有空間，移民不應該期望「住在五星級酒店」，「紐約市已經飽和，我們不希望將他們對夢想的追求變成噩夢」。

紐約市府已在本周向法院申請暫停「庇護權」的法令(Right to Shelter)，表示數十年前通過此案時，未預料到如今無證客的規模，導致法令已經變得「過時和繁瑣」。此外，亞當斯多次呼籲聯邦政府應該提供更多幫助，無證客也該停止前來。

拜登總統5日豁免了26項聯邦法律，允許繼續修建美墨邊界的邊境牆。亞當斯則認為，不管有沒有牆，人們都會尋找危險的方式穿越邊境。

亞當斯 移民 紐約市

上一則

班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

延伸閱讀

無證客美夢變噩夢？亞當斯訪墨喊話：紐約已達極限

無證客美夢變噩夢？亞當斯訪墨喊話：紐約已達極限
美企獲利反彈 股市迎來利多

美企獲利反彈 股市迎來利多
曼哈頓華埠怡東商場改造計畫 獲亞當斯批准

曼哈頓華埠怡東商場改造計畫 獲亞當斯批准
紐約市教育局長：大雨預警慢半拍 公校混亂

紐約市教育局長：大雨預警慢半拍 公校混亂

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
(截取自納蘇郡警局影片)

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

2023-10-05 16:28
警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

2023-10-06 07:12

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞