亞當斯訪拉丁美洲 喊話無證客：別來紐約、沒空間了

紐約市長亞當斯6日在厄瓜多訪問。(美聯社)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)4日抵達墨西哥城，開啟為期四天的拉丁美洲訪問行程，目的之一便是勸阻潛在無證移民 「勿來紐約」，否則「美國夢」或變成「噩夢」；行程中，他讚揚市內早期移民，同時也告訴新移民如果執意前往，會遭遇新困境。

此行將赴「達連隘口」

市府官員表示，亞當斯此次外訪行程路線，包括無證移民在厄瓜多和哥倫比亞頻繁穿越的通道，以及哥倫比亞和巴拿馬邊境的叢林地帶，後者被偷渡客稱為「達連隘口」(Darién Gap)。

歡迎科技公司來紐約

亞當斯出席在墨西哥城舉辦的美墨商務關係論壇時，以「帝國之心」(Empire State of Mind)為主題，強調了紐約市蓬勃發展的科技行業。他表示無論在何處，只要是科技公司，均可以收拾行李搬至紐約市，同時帶來技術創新。

紐約市長亞當斯6日在厄瓜多訪問。(美聯社)

說西語：我家就是你家

隨後，他前往普埃布拉市(Puebla)，向紐約市大部分墨西哥移民社區成員的故鄉表示敬意。在議會大樓的演講中，亞當斯講述了移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)的經歷，表示這便是「尋找美國夢」的故事。亞當斯也用西班牙語表示，「我的家就是你的家」。

然而，亞當斯在此行中也警告未來的無證移民，紐約並非工作和生活的完美去處。他表示，在本次出訪中，他計畫向拉丁美洲的媒體傳達信息，即紐約市已經完全沒有空間，移民不應該期望「住在五星級酒店」，「紐約市已經飽和，我們不希望將他們對夢想的追求變成噩夢」。

紐約市府已在本周向法院申請暫停「庇護權」的法令(Right to Shelter)，表示數十年前通過此案時，未預料到如今無證客的規模，導致法令已經變得「過時和繁瑣」。此外，亞當斯多次呼籲聯邦政府應該提供更多幫助，無證客也該停止前來。

拜登總統5日豁免了26項聯邦法律，允許繼續修建美墨邊界的邊境牆。亞當斯則認為，不管有沒有牆，人們都會尋找危險的方式穿越邊境。