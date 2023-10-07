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周末或再有強降雨 市府急發預警

記者張心／紐約報導
根據氣象預報，7日陣雨可能持續至晚間，8日會有陣風，9日氣溫預計將回升到華氏40度以上。(MTA提供)
根據氣象預報，7日陣雨可能持續至晚間，8日會有陣風，9日氣溫預計將回升到華氏40度以上。(MTA提供)

繼上周史詩級暴雨襲擊紐約，6日晚間至7日(周日)或又有大雨降臨；因此前災難預警不足而備受批評的紐約市府，這次緊急發布天氣警報，建議紐約客採取安全措施預防潛在洪水隱患。

根據國家氣象局(National Weather Service)發布的紐約市洪水警報，7日(周六)陣雨可能持續至晚間，8日(周日)會有陣風，9日(周一)氣溫預計將回升到華氏40度以上。

紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)預測，本次降雨不會如上周一樣，帶來大範圍、災難性的影響，但洪水仍舊會對部分降雨量大的地區造成潛在威脅，包括交通中斷、地下室被淹等，建議地勢低窪、排水不暢、洪水頻發的地區民眾做好準備。

市長亞當斯(Eric Adams)發表聲明稱，市府緊急事務團隊、急救中心等已經全面啟動迎戰暴雨，也建議每一位紐約市民註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況，訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。

除了紐約市區，長島、紐約州中部、哈德遜河谷下游、莫霍克山谷(Mohawk Valley)等也發布了洪水警報，州長霍楚(Kathy Hochul)敦促當地居民做好應對惡劣天氣的準備，預計強勁、緩慢移動的冷鋒會帶來陣雨和雷暴。

因上周天氣預警不足而備受批評的市教育局，5日和6日連續兩次提前向公校校長發布氣象指導郵件，似乎急於改正此前的過失。在5日的通知中，市教育局表示，「我們希望這場雨不會干擾正常開學，但我們也對處在洪水易發生的公校、及周末的課外活動提出警告。」

在6日下午的通知中，市教育局又提供了簡短的周末天氣預報，並要求各公校校長有權自行決定校內活動安排。

紐約市於9月29日遭大規模暴雨襲擊，而市府因未提前發布及時警告受到批評。市主計長蘭德(Brad Lander)近日展開調查，以查找市府應對不當的主要根源，並將於未來公布結果。

洪水 紐約市 教育局

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