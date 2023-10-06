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日落公園地鐵槍案10傷 兇手被判終身監禁

記者胡聲橋／紐約報導
日落公園地鐵槍擊案兇手詹姆斯被法官判終身監禁。(美聯社)
日落公園地鐵槍擊案兇手詹姆斯被法官判終身監禁。(美聯社)

日落公園槍擊案槍手詹姆斯(Frank James)日前接受量刑，對應地鐵槍擊案的十名受害者，紐約東區聯邦法院的主審法官昆茨(William Kuntz II)判處詹姆斯十個終身監禁，外加一個十年刑期，因為刑期不疊加，最終判決是終身監禁。

高峰時間 連向地鐵乘客開槍

2022年4月12日，詹姆斯於上午高峰時間在一輛擁擠的向北行駛的N線地鐵上向乘客開槍，造成十名乘客受傷。詹姆斯被指控在公共車廂對十人實施恐怖襲擊，以及在暴力襲擊中開槍等共11項罪名。今年1月10日，詹姆斯對所有指控認罪。

槍手聽判不以為然 面露輕蔑

64歲的詹姆斯出庭時，身穿淺黃綠色囚服，面無表情。與被捕時不同，詹姆斯這次留了黑色的頭髮和白色的鬍鬚，更顯蒼老。當非洲裔法官昆茨一項一項宣讀對他的十項終身監禁時，坐在審判席的詹姆斯輕輕地前後搖晃自己的座椅，似乎一副不以為然的樣子。最後被法警帶出法庭時，還流露出輕蔑的表情。

詹姆斯在法庭上發言約20分鐘，將自己的犯行比作在地鐵鎖喉案中窒息致死的尼利(Neely)。尼利是一名非洲裔遊民，和詹姆斯一樣長期患有精神疾病。詹姆斯承認，他的目的就是對地鐵上的乘客造成嚴重的身體傷害。

有1人身中5槍 無法正常走路

案發時，地鐵上的乘客中有許多是上班族，正在上班途中，還有不少去上學的中學生和大學生。法庭在當日聽取了數名槍擊案受害者陳述案件的經過，以及對他們生活造成的影響。其中一名大一學生身中五槍，雖然幸運活了下來，但他說直到現在還無法正常走路，有一年時間都陷入心理創傷之中，經常做噩夢，沒有社交活動。

2017就籌畫 槍手看007逃亡場景

檢方稱，詹姆斯是一名冷血的殺手，而且不時有種族仇恨的言論。他從2017年就開始籌備這起襲擊案，在網上搜索「MTA」、「紐約」、「N線地鐵停靠站」等詞語，並預測他會造成的混亂。案發後，詹姆斯趁亂逃走。檢方稱，詹姆斯看了十幾條關於地鐵槍擊案的電視新聞，還看了007電影中逃亡的場景，詹姆斯是自己致電止罪熱線(Crime Stoppers)，投案自首。

聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)在審判後舉行記者會，他說，該判決是向任何潛在的恐怖分子發出明確的訊息：如果策畫或實施暴力行為，檢察官辦公室將積極追究聯邦指控，並在法律允許的最大範圍內起訴。

地鐵 槍擊 日落公園

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