8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園 近日再次爆出華裔房東 和房客糾紛事件，帶著幼童的一名單親母親因電費問題與房東一家鬧矛盾，稱遭對方找來不法分子到家中騷擾和恐嚇，幾個月以來深受折磨；目前暫住在朋友家的母女倆，近日在他人的幫助下返回住所取回物品，發現房間門鎖被人蓄意破壞，市樓宇局及市警66分局警員先後調查現場，鑑定房東非法改建地下室，將之查封且開罰單。

據受害者梁女士，她與現在一歲多的女兒，自去年11月入住8大道一棟聯排屋後房地下室的兩房一廳內，房東是一名居住在喬治亞州的陳姓男子。她從未見過房東本人，向來靠手機聯繫，不過房東的姊姊與姊夫則住在其所有的另一棟臨近住宅內，租房事務都由他們代為出面。

辦理電費過戶 矛盾起因

梁女士稱，剛入住時房東便要求將電費帳戶設在她名下，費用將由她與前房地下室的租客 各自承擔；多月以來相安無事，直到今年3、4月，分攤電費的租客抱怨太貴，到最後梁女士決定關閉帳戶，改由房東或該名租客開戶，她則按照電費單上的費用承擔自己的部分。

以為事情告一段落，豈料關閉帳戶後，5月1日起竟無電可用，一問之下房東才說租客不願開戶；梁女士隨後撥給聯合愛迪生電力公司打算重開，工作人員這時指出，為免出現房屋糾紛，只有房東才能開戶。後來梁女士和房東吵到不歡而散，她答應找到落腳處就會搬走。

在家被騷擾 遭言語恐嚇

梁女士說，此後自己常被騷擾，房東在從未事先通知的情況下，以看房為由將鑰匙交給不同的男人，隨意進出她的住所，令她感到威脅。這些人不停製造麻煩，如吃完東西便把垃圾丟在飯桌上，也常深夜來到屋內將手機音量調到最大、灑尿到廁所滿地，「搞得我青筋都要爆了」。

市樓宇局專員到場檢舉地下室違規。(讀者提供)

7月，梁女士回家時發現房門被撬，裡面的物品遭人翻箱倒櫃，一筆3000元現金被偷走；梁隨後找到州眾議員鄭永佳辦公室，並將房東告上房屋法庭，也是這個時候律師看過文件，指房東非法改建、讓她無需再交租。

梁女士安裝的監控錄像拍到陌生男子隨意進出家裡。(梁女士提供)

可雙方的關係還是日益惡化中，後續因糾紛導致的報警就有七、八次，最嚴重的一次，梁聽到房東的姊姊威脅道，之前在日落公園爆發的租客錘殺案，「下一個就是你！」；並拍下梁與女兒的照片和視頻發到社群媒體上，稱她為「租霸」，還說她賣身，家裡進出不同男人，令她氣憤不已。

梁女士5日回到家中取物，發現房門被破壞。(讀者提供)

房東地下室違規 遭檢舉

多日來不得好眠，母女倆9月底已暫時搬到朋友家借住。5日她在社區人士的幫助下，回到住處搬最後的物品，卻發現房門門鎖被人破壞，進不到房內，鬧騰了一番才徵得警方同意撬開房門；市樓宇局專員也到場，檢視地下室的情況，發現有多項重大違規，將在幾天以內查封，要求所有人搬走，房東也將受到巨額罰款。

當日，一名住在隔壁樓的女租客一看見受害者便開始辱罵，用詞難聽；而先前曾在屋外晃悠的房東姊姊、姊夫，則在看到66分局警員到場調查後，躲在房內不出來，對警員的敲門不應聲，並拒絕梁女士的通話。

警員試圖找房東的姊姊與姊夫時，未獲得回應。(讀者提供)

梁女士通過短信轉告警方的話，房東得知若再不出面就要面臨「非法驅逐」罪名被捕時，才回撥給警方；「她都要走了，到底還想怎樣」，房東的妻子在電話中這樣回應警員，並說他們人在外州，有不在場證明，並未破壞門鎖，這件事最終警方也沒再追究。

梁女士說，明明一切起源就是件小事，好好溝通便可解決，但卻要鬧到這個地步；她與女兒被折磨得身心俱疲，家庭醫生也建議她接受心理諮詢，女兒更是聽到一些聲響都會焦躁不安，這些狀況使她待不下去，已打算買機票回中國。