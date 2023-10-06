勁球二等獎100萬元 法拉盛華人便利店售出

便利店老闆表示，店裡已出多次百萬甚至千萬大獎，更招攬來不少生意，「都覺得這裡手氣旺」。(記者高雲兒／攝影)

4日晚上的勁球 頭獎雖然再次落空，但是獎金百萬元的二等獎卻花落皇后區法拉盛 的一家華人 便利店，對此老闆表示，店裡已出多次百萬甚至千萬大獎，但這次是首次開出勁球大獎，更招攬來不少生意，「都覺得這裡手氣旺」。

開得二等獎的便利店是位於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)的旺盛百貨，儘管該店不大，卻常常聚集許多華人試手氣。老闆包先生表示，4日晚上的勁球獎開出100萬元的二等獎，有些驚喜，「這是第一次有勁球大獎在這裡中」。

但對於「旺盛百貨」來說，中大獎已經不是第一次的事情。包先生說，立即開獎的「刮刮樂」於三年前開出780萬的大獎，更於今年3月開出千萬大獎，「本來生意就很好，3月之後生意更好了」，他笑稱，「很多人說這裡是聚寶盆」。

經營該便利店20多年的包先生說，之前千萬大獎會有一些分紅，但是二等獎不會有；據他觀察，最近幾年購彩券的顧客更多，因為很多華人新移民大量來美，「很多人不是真的要中獎，畢竟輸錢的多，主要是為了娛樂一下」。

店內的一位購彩者張先生表示，他雖然還沒中過大獎，但已經中過不少小獎了，「說不定買下去我就有個大獎了」；也有不太樂觀的林先生，「我買了這麼多年，怎麼一次都沒中」。

根據線上彩券快遞公司Jackpot做的一項調查，購彩者人數在近年來逐年增加，而大多數購彩著喜歡每周都玩一次，從而導致兆彩(Mega Millions)和勁球獎的頭獎金額屢次打破紀錄。