我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

勁球二等獎100萬元 法拉盛華人便利店售出

記者高雲兒／紐約報導
便利店老闆表示，店裡已出多次百萬甚至千萬大獎，更招攬來不少生意，「都覺得這裡手氣旺」。(記者高雲兒／攝影)
便利店老闆表示，店裡已出多次百萬甚至千萬大獎，更招攬來不少生意，「都覺得這裡手氣旺」。(記者高雲兒／攝影)

4日晚上的勁球頭獎雖然再次落空，但是獎金百萬元的二等獎卻花落皇后區法拉盛的一家華人便利店，對此老闆表示，店裡已出多次百萬甚至千萬大獎，但這次是首次開出勁球大獎，更招攬來不少生意，「都覺得這裡手氣旺」。

開得二等獎的便利店是位於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)的旺盛百貨，儘管該店不大，卻常常聚集許多華人試手氣。老闆包先生表示，4日晚上的勁球獎開出100萬元的二等獎，有些驚喜，「這是第一次有勁球大獎在這裡中」。

但對於「旺盛百貨」來說，中大獎已經不是第一次的事情。包先生說，立即開獎的「刮刮樂」於三年前開出780萬的大獎，更於今年3月開出千萬大獎，「本來生意就很好，3月之後生意更好了」，他笑稱，「很多人說這裡是聚寶盆」。

經營該便利店20多年的包先生說，之前千萬大獎會有一些分紅，但是二等獎不會有；據他觀察，最近幾年購彩券的顧客更多，因為很多華人新移民大量來美，「很多人不是真的要中獎，畢竟輸錢的多，主要是為了娛樂一下」。

店內的一位購彩者張先生表示，他雖然還沒中過大獎，但已經中過不少小獎了，「說不定買下去我就有個大獎了」；也有不太樂觀的林先生，「我買了這麼多年，怎麼一次都沒中」。

根據線上彩券快遞公司Jackpot做的一項調查，購彩者人數在近年來逐年增加，而大多數購彩著喜歡每周都玩一次，從而導致兆彩(Mega Millions)和勁球獎的頭獎金額屢次打破紀錄。

研究將此歸結為很多人可以在線上購買彩券，但即使有了這些便利，研究顯示65%的人從未在網上購買彩券，75%的人說他們通常去實體店買彩券；對此旺盛百貨店內的另一位李先生表示更願意去店內購彩，「每天過來打發打發時間而已」。

包先生說，最近幾年購彩券的顧客更多，因為很多華人新移民大量來美。(記者高雲兒／攝...
包先生說，最近幾年購彩券的顧客更多，因為很多華人新移民大量來美。(記者高雲兒／攝影)
4日晚上的勁球頭獎雖然再次落空，但是二等獎卻花落皇后區法拉盛的一家華人便利店，「...
4日晚上的勁球頭獎雖然再次落空，但是二等獎卻花落皇后區法拉盛的一家華人便利店，「旺盛百貨」。(記者高雲兒／攝影)

勁球 華人 法拉盛

上一則

華埠地標建築匯豐大樓 將易主

下一則

看準業者不敢報警？8大道非法賭檔 遭4嫌持槍洗劫

延伸閱讀

紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜

紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜
黃敏儀聯合紐約長老會醫院 提供免費流感疫苗

黃敏儀聯合紐約長老會醫院 提供免費流感疫苗
雅詩蘭黛好禮相送優惠至10/14 法拉盛Cosmos國世貿百貨店供應現貨

雅詩蘭黛好禮相送優惠至10/14 法拉盛Cosmos國世貿百貨店供應現貨
慶祝中華民國112年雙十國慶 10月7日法拉盛升旗典禮及慶祝大會

慶祝中華民國112年雙十國慶 10月7日法拉盛升旗典禮及慶祝大會

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
天氣預報顯示，上州哈德遜河谷、紐約市和長島28日晚間至29日(周五)將迎來持續小雨到特大暴雨，局部性降雨量或將超過五吋。(Getty Images)

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

2023-09-28 19:15
眼鏡店的地下室也慘遭洪水襲擊。(黃女士提供)

布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯

2023-09-30 02:30

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售