華埠地標建築匯豐大樓 將易主

華埠地標建築匯豐大樓前身為曼哈頓儲蓄銀行。（取自紐約市立博物館）

作為紐約市歷史上首個成規模華人社區的曼哈頓華埠 ，其周邊存在十餘個經政府認證的地標性建築，包括位於曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)前道路交口的百年建築滙豐銀行(HSBC)；房產交易市場動態顯示，機構方已將之列為出售狀態，所有權即將易主。

根據紀錄，建築所有者滙豐銀行已獨家委託物業服務公司仲量聯行(JLL)代理銷售此地產，後者被視為華埠地標性建築之一，對華人社區有突出歷史意義。公開紀錄顯示，該位於包厘街(Bowery)54-58號的樓宇建於1923年，迄今已有百年歷史，若干年來均為金融機構所用。

仲量聯行銷售頁指，滙豐銀行此次希望出售此位於包厘街和堅尼路(Canal St.)交界的銀行建築，以及毗鄰的兩層附樓。目前，該建築由一座七層圓頂「主樓」和一個二層「附樓」組成。作為長期產權持有者，銀行方計畫在交易完成後，重新租用靠堅尼路一側的附樓空間，且租期暫定為五年，並擬有四次續約選項。

滙豐銀行大廳問詢處職員5日表示，建築確已進入買賣程序，但並不被允許談論原因，建議外界直接向領導層諮詢。有熟悉華埠房產市場人士表示，該建築有「重要歷史意義 」，且產權易手可謂意料之中，因滙豐銀行已於數年前開始調整商業模式，縮減在美業務規模。

據掛牌信息，此次匯豐銀行出售樓宇建築總面積為3萬6086平方呎，土地面積為9448平方呎。土地歷史記載中，此建築最初為公民儲蓄 銀行(Citizens Savings Bank)而建，隨後發展成為曼哈頓儲蓄銀行(Manhattan Savings Bank)，再經多輪併購整合後在1999年被匯豐銀行收購，並於2011年被列為歷史地標。該大樓的最新估值約473萬元。

現已退休的曼哈頓儲蓄銀行前雇員陳女士表示，此建築為華埠最古老的銀行之一，對許多老華僑而言意義非凡，不僅是許多早期移民「第一站」，還因頂樓半圓結構而被台山社群稱為「雞籠銀行」。她說，大樓內裝修精緻亮麗，且頂層存有許多藝術畫作，具備豐富文化價值。