紐約客談／地鐵槍手重判 正義獲伸張

紐約聯邦法院法院判處日落公園地鐵槍擊 案槍手詹姆斯(Frank James)終身監禁，終於在案發將近一年半以後，給了受害者一個交代，也給了紐約民眾一個交代，受害者包括好幾名華裔學生，他們在上學途中突遭槍擊，身心收到極大摧殘，希望此案的判決能他們帶去積極的影響。

從此案判決結果看，詹姆斯被判十項終身監禁，對應十名槍擊案的受害者，外加十年監禁。判刑不可謂不重，但也是應該的。回顧此案，幾乎匯集了紐約市 安全問題的幾大重點，是一個典型案例，此案包括槍枝問題、精神病問題和種族歧視問題，這其中的每一個問題都是美國社會，尤其是紐約普遍存在，也是積重難返的頑疾，這正是此案引起如此強烈關注的重要原因。紐約市政府新一屆領導班子剛上台，就遇到如此惡性的案件，對此加以嚴肅處理不足為奇。

從另一方面講，這一案件觸動了紐約市民關於恐怖活動的敏感神經，紐約市剛從911恐怖襲擊的陰影中走出來，地鐵槍擊案又揭開了恐怖襲擊的舊傷疤，有一位受害者就說，他幸運地躲過了911，沒想到掉入了地鐵槍擊案的陷阱之中。對911心有餘悸的紐約民眾又一次陷入了地鐵槍擊案的恐慌之中。地鐵、槍枝、精神病這幾個因素很容易就能結合起來，給紐約帶來新的恐慌。所以，對此案怎麼重視都不為過。

在紐約剛剛試圖爬出新冠疫情的泥沼時，就遭遇了地鐵槍擊案，無怪乎主審此案的非洲裔法官昆茨(William Kuntz II)稱詹姆斯是「殘酷的惡魔」(Raw Evil)。