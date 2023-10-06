仇亞實情更嚴重？檢察官白艾榮致函本報：紐約客理應安全

白艾榮。（美聯社）

本報此前報導（https://reurl.cc/K33W59），美國民權委員會(The U.S. Commission on Civil Rights)早前發出報告指，紐約市 仇恨亞裔罪案的真實情況比數據所示更加嚴重，且存在受害者放棄求助；為此，曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)致函本報表示，在當局採取多種行動之下，本市居民均享有安全感。

白艾榮表示，紐約市各背景居民都應該享有安全感，因為地檢辦公室已成功遊說並獲得了額外的170萬元資金，以擴展仇恨犯罪 打擊隊伍。他說，除了現在擁有經過專門培訓的檢察官之外，該單位還大幅擴展了其社區外聯工作，強化了受害者支持服務，並引入專門培訓。

白艾榮指，「採用多種方法的目標，便是解決偏見驅動型犯罪，並與受影響的社區和受害者建立信任」。

根據地檢辦公室，仇恨犯罪單位目前已經聘請了三位亞太裔(AAPI)受害者服務工作人員、一名亞太裔社區參與協調員、兩名亞太裔調查員，並擁有兩名粵語及國語內部翻譯員。

發言人表示，當局鼓勵更多市民發起舉報，以便執法部門進一步開展工作。數據顯示，曼哈頓地檢辦公室在2022年錄得仇恨犯罪起訴數量增加14%。其仇恨犯罪單位熱線電話為(212)335-3100。