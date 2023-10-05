紐約州考成績分析出爐 亞裔保持領先

紐約2023年州考分析報告公布，亞裔繼續保持領先。（Getty Images）

市教育局 4日公布紐約市公校 2023年紐約州考分析報告，亞裔 學生在閱讀(English Language Arts，簡稱ELA)和數學兩科中的成績繼續在各主要族裔中繼續名列第一，但各族裔的差距在縮小。

紐約州三年級到八年級的公校生每年均需參加閱讀和數學兩科全州標準化考試，所得成績被聯邦列為考量地區教育水平的指標，並從族裔、性別、年齡等進行分析，供各教育機構參考。2023年的州考有別於往年的「共同核心標準」(Common Core)，執行的是「下一世代學習標準」(Next Generation Learning Standards)，與往年有很大不同。教育局因此認為，今年的成績和往年的成績沒有直接可比性，不要過分解讀。

去年亞裔學生的州考成績就名列各族裔第一位，今年則繼續保持領先。報告顯示，在2023年的數學考試中，三年級到八年級所有亞裔學生的成績中位數是471分，位居第一；第二名是白人，464分，非洲裔和西語裔分別為441分和442分。從通過率來看，亞裔學生的通過率最高，為77.6%；第二名是白人，為70.2%，非洲裔和西語裔學生分別為34.3%和35.7%。

在2023年的閱讀考試中，所有亞裔學生的成績中位數是461分，在各主要族裔中位居第一；第二名是白人，459分，非洲裔和西語裔均為443分。從通過率來看，仍然是亞裔學生排第一名，為72.3%；第三名是白人，為69.5%。非洲裔和西語裔學生分別為40.3%和39.4%。

總體而言，教育局表示，雖然和去年的可比程度下降，但公校州考閱讀成績出現了上升，令人印象深刻。閱讀達到熟練水平的學生比例從2022年的49.0%上升到2023年的51.7%。更令人鼓舞的是數學成績的突飛猛進，通過率從2022年的37.9%大幅增至2023年的49.9%。

從另一方面看，各族裔的成績差距也在縮小。以非洲裔學生和白人學生為例，非洲裔學生的數學成績提高了13.8%，閱讀成績提高了4.5%，與白人學生的差距分別縮小了2.1%和2.2%。