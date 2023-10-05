紐約市府要求暫停「庇護權」 移民團體抗議

紐約市府已向曼哈頓最高法院提出動議，要求暫停紐約市「庇護權」法令。(市長辦公室提供)

紐約市 府日前向曼哈頓最高法院(Manhattan Supreme Court)提出動議，要求暫停紐約市「庇護 權」法令(Right to Shelter)，但強調並非永久變更，只希望「解燃眉之急」；此舉遭到移民威權團體的抗議。

市府在給法院的信中，詳細陳述想要修改根據「卡拉漢訴卡瑞案」(Callahan v. Carey)而設定的「庇護權」法令的原因，認為目前的情況是40多年前通過此修改時未預料到的，眼下由於持續的無證客 湧入，「庇護權」法令已經變得「過時和繁瑣」。信中也列舉官方最新數據，稱截止10月1日，已有11萬6700名無證客來到紐約市，比去年4月的4萬5000人飆漲了159%。

信中也詳細說明了暫停「庇護權」法令的兩個標準，第一種是當紐約市或紐約州政府宣布某些類型的緊急狀況時，第二種是在緊急狀況發生期間或發生前的兩周內，單身成年人進入庇護所的人數比緊急狀況前增加50％時，「庇護權」法令必須暫停。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，此舉並不是為了終止「庇護權」法令。市長首席法律顧問索恩伯格(Lisa Zornberg)也稱，政府對法院的最新要求，旨在為其應對不斷湧入的無證客提供「靈活性」，「它明確地指出，在眼下的特殊時期，紐約市並未試圖完全終止此法令，相反，只是試圖通過修改或暫時的方式，以提供明智的救濟，並應對當前的緊急情況。」

然而，代表遊民聯盟(Coalition for the Homeless)的法律援助協會(Legal Aid Society)在出反對意見，該協會法律援助處律師戈德芬(Joshua Goldfein)指出，這是對「庇護權」法令的否定，可能會造成數千人流落街頭，「庇護權是對基本人權的保護，如今紐約市府已經得到了州府和聯邦的援助，為何還要如此做，這簡直是讓無證客去送死。」