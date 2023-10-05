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新鮮草原取消停車位 居民抗議

記者高雲兒／紐約報導
紐約皇后區新鮮草原地區53大道附近居民，對近期無法在家門口停車感到不滿，並於2日在第11社區委員會召開的會議上表示抗議。(趙靖桉提供)
紐約皇后區新鮮草原地區53大道附近居民，對近期無法在家門口停車感到不滿，並於2日在第11社區委員會召開的會議上表示抗議。(趙靖桉提供)

紐約皇后區新鮮草原地區53大道附近居民，對近期無法在家門口停車感到不滿，受影響的居民日前在第11社區委員會召開的會議上表示抗議；社區委員會表示，他們雖然建議開設單車道，但從沒建議取消停車位，也將會就此事和交通局進行下一步溝通。

第11社區委員會於2日在貝賽舉行會議，大約250個居民們到場，表達了他們的擔憂和不滿。許多居民認為，53大道上新設立的「禁止停車」(No Stopping Anytime)交通標牌讓他們驚訝，也對他們的日常生活造成嚴重不便；一些居民直言，現在53大道和附近的大洋街(Oceania St.)都不能停車，導致他們不得不停到很遠的地方，甚至找個停車位要花上十幾分鐘甚至更多。

第11社區委員會表示，大約在兩年前向紐約市交通局(DOT)提出增設單車道要求，交通局接受這一請求後，將該社區的單車道規畫入紐約市16哩單車道擴建計畫之內；第11社區委員會補充，他們當時兩次建議增設單車道的同時，保留路邊停車位，但被交通局兩次否決；他們在會議上表示，將會再次致信市交通局，要求他們改變計畫，把路邊停車保留。

同時，居民也對一些新增的臨時標牌感到疑惑，因為一些是永久性標牌，一些只是暫時有效；對此社區委員會表示，會要求交通局做詳細說明。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)高級顧問趙靖桉表示，取消停車位將會影響400個停車位，需要慎重，「而且道路很寬，完全可以容納停車位和單車道，不知為何如此設計」。他表示，建議居民聯繫當地民選官員和第11社區委員會，持續發聲；若行不通，可以考慮訴訟。

會議當天，交通局有一名代表到場，他在會議上表示會進行反饋後便離場。會上並無民選官員到場，此前州參議員劉醇逸和市議員李琳達(Linda Lee)均表示，會聯繫交通局以提供社區的意見，以便能夠達成一個可接受的解決方案。

第11社區委員會於2日在貝賽舉行會議，居民對取消停車位表達擔憂和不滿。(趙靖桉提...
第11社區委員會於2日在貝賽舉行會議，居民對取消停車位表達擔憂和不滿。(趙靖桉提供)
皇后區新鮮草原地區的許多居民，對在53大道上新設立的「禁止停車」交通標牌很不滿，...
皇后區新鮮草原地區的許多居民，對在53大道上新設立的「禁止停車」交通標牌很不滿，這代表他們不再能停車在家門口。(記者高雲兒／攝影)

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