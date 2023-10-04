紐約市教育局長：大雨預警慢半拍 公校混亂

市教育局長承認，市府在通知應對暴雨時發出「就地避難」指令不及時、不清晰，導致公校陷入混亂。（美聯社）

紐約市於9月29日降下歷史性大暴雨，約150所公校 發生洪災，市教育局 長班克斯(David Banks)10月3日承認，市府在應對極端災害天氣時發出「就地避難」指令不及時、不清晰，導致公校陷入混亂、學生處於危難，但市長亞當斯 (Eric Adams)否認發出「就地避難」的指令。

近日，亞當斯因對紐約市特大暴雨災害預警不足，招致公眾和傳媒批評。市教育局長班克斯成了市府高層中，唯一一位承認市府確實「慢半拍」的官員。班克斯認為，「我們應該同家長、老師、校長進行更明確的溝通，提前告知他們在大暴雨時應該如何應對。」

根據Chalkbeat報導，亞當斯和班克斯在9月29日的暴雨簡報中，因為要求學生和老師「就地避難」，但並沒有同時告知公校管理層，導致各方由於對「就地避難」的理解不同，使市教育局立刻禁止任何人進入或離開公校建築，讓想要接孩子回家避難的家長陷入混亂。

「我認為，市長所說的『就地避難』是指留在原地，而不是讓孩子們走到外面去，比如離開教學樓到街上。」班克斯解釋，「避難」本質上是一個指示說明，但誰知造成了巨大的胡亂和誤會，令許多家長以為市長的意思是請他們去公校把孩子接走。

然而，亞當斯在3日否認他曾經發出這一指令，「不，不，我們說的是，對孩子們最安全的地方就是公校，這就是我說的。」

亞當斯隨後補充，如果未來需要避難，或者因為惡劣天氣不得不關閉公校，他會令班克斯做出決定，「我們從來沒有宣稱過『我們是完美的』。」