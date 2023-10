民權委員會報告：紐約仇亞犯罪 事實比數據糟

美國民權委員會向總統拜登上交最新報告,認為紐約市仇恨亞裔的真實情況比數據展示的更糟。(Getty Images)

美國民權委員會(The U.S. Commission on Civil Rights)日前向總統拜登上交最新報告,認為紐約市 仇恨亞裔 的真實情況比數據展示的更糟,加之市警局處理不當,導致多數受害者放棄求助。

報告顯示,根據市警局數據,疫情前的2019年,全市僅有一起仇亞犯罪事件,2020年漲至27起,2021年飆升到131起,「但我們認為,這些數據只反映了部分事實,低估了真實情況,原因在於,許多遭受仇亞犯罪的受害人沒有報警。」

報告分析,多數受害人不信任市警局能夠妥善處理他們的案子,因為不少相關案件都沒有被指控為仇恨犯罪 ,進而也沒有被起訴和定罪,導致很多同樣遭遇的受害人不認為自己的報警能得到公正的處理。

報告援引紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York)的一項調查,發現2021年前三個季度,紐約市發生的233起仇亞犯罪案件,其中只有七起成功定罪為「仇恨犯罪」。

曼哈頓地區檢察官辦公室於去年成立「仇恨犯罪小組」(Hate Crimes Unit),市警局也在2020年8月組建「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force),挑選25名懂雙語的亞裔警員,希望和亞裔社區加深聯繫,鼓勵民眾報警;但報告認為,事實和設想還是有很大差距。「我們敦促警察部門雇用更多會講亞裔語言的警員,為他們提供更多有關仇恨犯罪的法律培訓,更積極地追究仇恨犯罪的刑事責任。」

美國民權委員會成員馬盼惕(Glenn Magpantay)表示,該委員會上一次出台類似亞裔研究報告是30多年前,即1992年關於「90年代亞裔面臨的民權問題」,這次的調查希望報告亞裔目前面臨的最棘手問題,是執法部門缺乏仇恨犯罪應對培訓,「他們不了解仇恨犯罪是什麼,法律的規定是什麼,以及涉及的法律標準又是什麼。」對此,曼哈頓地區檢察官辦公室和市警局均未做出回應。