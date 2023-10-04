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民權委員會報告：紐約仇亞犯罪 事實比數據糟

記者張心／紐約報導
美國民權委員會向總統拜登上交最新報告，認為紐約市仇恨亞裔的真實情況比數據展示的更糟。（Getty Images）
美國民權委員會向總統拜登上交最新報告，認為紐約市仇恨亞裔的真實情況比數據展示的更糟。（Getty Images）

美國民權委員會(The U.S. Commission on Civil Rights)日前向總統拜登上交最新報告，認為紐約市仇恨亞裔的真實情況比數據展示的更糟，加之市警局處理不當，導致多數受害者放棄求助。

報告顯示，根據市警局數據，疫情前的2019年，全市僅有一起仇亞犯罪事件，2020年漲至27起，2021年飆升到131起，「但我們認為，這些數據只反映了部分事實，低估了真實情況，原因在於，許多遭受仇亞犯罪的受害人沒有報警。」

報告分析，多數受害人不信任市警局能夠妥善處理他們的案子，因為不少相關案件都沒有被指控為仇恨犯罪，進而也沒有被起訴和定罪，導致很多同樣遭遇的受害人不認為自己的報警能得到公正的處理。

報告援引紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York)的一項調查，發現2021年前三個季度，紐約市發生的233起仇亞犯罪案件，其中只有七起成功定罪為「仇恨犯罪」。

曼哈頓地區檢察官辦公室於去年成立「仇恨犯罪小組」(Hate Crimes Unit)，市警局也在2020年8月組建「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)，挑選25名懂雙語的亞裔警員，希望和亞裔社區加深聯繫，鼓勵民眾報警；但報告認為，事實和設想還是有很大差距。「我們敦促警察部門雇用更多會講亞裔語言的警員，為他們提供更多有關仇恨犯罪的法律培訓，更積極地追究仇恨犯罪的刑事責任。」

美國民權委員會成員馬盼惕(Glenn Magpantay)表示，該委員會上一次出台類似亞裔研究報告是30多年前，即1992年關於「90年代亞裔面臨的民權問題」，這次的調查希望報告亞裔目前面臨的最棘手問題，是執法部門缺乏仇恨犯罪應對培訓，「他們不了解仇恨犯罪是什麼，法律的規定是什麼，以及涉及的法律標準又是什麼。」對此，曼哈頓地區檢察官辦公室和市警局均未做出回應。

全文510頁的報告，題為「聯邦政府對仇亞種族主義的回應」(The Federal Response to Anti-Asian Racism in the United States)，試圖總結全美的仇亞敵意程度，以及聯邦、州和地方執法部門與政府機構是如何應對的，從而得出結論，若缺乏協同行動，亞裔社區將對美國失望。報告全文，可參考：https://www.usccr.gov/files/2023-09/fy-2023-se-report_0.pdf。

美國民權委員會向總統拜登上交最新報告，認為紐約市仇恨亞裔的真實情況比數據展示的更...
美國民權委員會向總統拜登上交最新報告，認為紐約市仇恨亞裔的真實情況比數據展示的更糟。（取材自報告）

亞裔 仇恨犯罪 紐約市

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