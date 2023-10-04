紐約州府將撥3800萬 為無證客提供法援
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長亞當斯(Eric Adams)3日聯合宣布，撥款3800萬元助力無證移民獲得法律服務，同時預備約1萬8000個崗位給取得了工作許可的委內瑞拉難民；與此同時，過去一周有約800名無證客湧入紐約市，數量是平常的兩倍。
拜登總統於上月底「大赦」委內瑞拉無證客，允許在2021年3月至今年7月31日之間入境的約47萬名委內瑞拉人，透過工作授權延長臨時保護身分(temporary protected status, TPS)。該新政在3日生效，為了協助相關無證客配合該政策，紐約州決定提供資金援助，幫有資格的委內瑞拉難民完成臨時保護身分、工作許可申請，並報銷相關法律服務費用。
霍楚表示，經過幾個月的協調與呼籲，聯邦政府同意委內瑞拉無證客申請臨時保護身分，州府現在的任務是確保這些無證客填寫所有相關文件，以便盡早取得工作許可、找到合適的工作、離開由納稅人資助的庇護所。
根據州府聲明，符合聯邦「大赦」條件的委內瑞拉無證移民，提交申請後30天內就能有資格工作。目前，紐約州大約可提供來自400家雇主的共計1萬8000個崗位，這些工作機會主要屬於私營公司，其中，餐飲業占首位(25%)，其次為醫療保健(21%)和製造業(10%)；這些工作機會一般都在紐約市內，還有一半分散在紐約州其他地區。
對於紐約市外的工作機會，霍楚補充，她已經啟動一項價值5000萬元的安置計畫，支付無證客在州內的為期一年的住房費用。
與此同時，在過去一周內，有800名無證客湧入紐約市，是通常數量的兩倍；此前，每日平均有300到400名無證客到紐約。對此，市府正在緊急探討開設更多庇護所的可能性，目前打算把無證客安置在公園。
「我們已經沒有地方了。」亞當斯說，他希望向墨西哥、哥倫比亞和厄瓜多等國家的潛在難民傳達信息，「來紐約不代表你能住在五星級酒店，來到這裡並不意味著你就有資格工作。」
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