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華人小巴 2民代再籲豁免堵車費

記者劉梓祁／紐約報導
MTA考慮豁免巴士交堵車費，華社民代再強調需納入小巴。(記者劉梓祁／攝影)
MTA考慮豁免巴士交堵車費，華社民代再強調需納入小巴。(記者劉梓祁／攝影)

即將對進入曼哈頓60街以南車輛收費的堵車費(Congestion Pricing)計畫，已於月前獲得聯邦批准，但因華埠處於堵車費實施範圍內，而引來大量社區人士反對，認為其會影響居民日常生活，以及往來華人社區通勤小巴的運營；在日前大都會運輸署(MTA)表示考慮將通勤巴士列為費用豁免對象後，兩位華社代表官員於3日再次強調小巴亦需被囊括。

根據大都會運輸署早前公布計畫，進入收費範圍車輛，將被收取9元至23元不等金額，但關於豁免對象和折扣方案則尚未確定。負責制定收費細則的交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)日前舉行第三場公開會議，雖仍未就價格和豁免對象達成共識，但有成員建議將通勤巴士(Commuter Bus)納入豁免範圍。

然而，因委員會未解釋小巴(Commuter Van)是否隸屬在內，且法規對兩者定義有別，曾在月前呼籲將小巴納入豁免的華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)和皇后區州參議員劉醇逸，3日再次共同建議修改巴士定義或將小巴納入其中。

華人社區間的通勤小巴，被視為移民重要交通工具。(記者劉梓祁／攝影)
華人社區間的通勤小巴，被視為移民重要交通工具。(記者劉梓祁／攝影)

李榮恩表示，交通檢視委員會已提出數個建議折扣方案，但無一將連接曼哈頓、皇后區及布碌崙(布魯克林)華人社區的小巴算入在內，但其在華人社區已是一種「大眾運輸方式」。她希望，委員會在任何方案中都將小巴包括在內，因其不僅會對經濟起到重要作用，還會幫助文化和語言間的交流傳播，滿足亞裔社區的需求。

劉醇逸亦說，雖然運輸署明確表示通勤客車將被豁免堵車費，但當中並未包括小巴，原因或為巴士和小巴定義存在區別，但其必須調整。他強調，小巴與其他公共交通相似，均能夠減輕市內交通擁擠情況，以達到堵車費計畫目的，因此希望委員會聽到華人社區的聲音。

紐約市府條例顯示，對通勤小巴的定義為「至少可容納9名但不超過20名乘客的機動車」，巴士則指「座位容量超過15名乘客的機動車輛」。因兩者在定義間存在重疊，兩人認為規則制定者應將其視作同一類別。

同時，有多位華人小巴司機表示，因行業內存在大量「黑車」，若無法取得豁免，將使運營狀況更加困難。不願具名的司機指，在幾大主要華社之間，存在許多私家車輛違規載客往返，極大影響合規註冊小巴。此人說，取得商業小巴執照流程複雜，還需承擔每年至少3萬元的保險金額，而違規私家車則幾乎無成本。

據市府規定，申請小巴牌照需要獲得市出租車暨禮車管理局(TLC)許可，營運者還需提供車輛檢查報告、承運人授權書和保險責任證書等文件。

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