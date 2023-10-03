法拉盛買兇案 汙點證人好友出庭

法拉盛買兇殺人案污點證人尤優，其好友余大衛指證余清明是案件的策畫者和組織者。(本報檔案照)

法拉盛 買兇殺人案2日在紐約東區聯邦法庭繼續開庭審理，汙點證人尤優的好友余大衛(David Yu)出庭作證說，尤優曾經想拉他殺人，但他不情願接受這份「工作」，並指認余清明(Qing Ming Yu，音譯，下同)是這起兇殺案的策畫者和組織者。

余大衛2日下午身穿一身淺黃色的囚服出庭，他說自己是韓裔 ，會韓語，但不懂國語。他自己從高中開始就涉毒販毒，高中畢業後加入了幫派組織MMP，以後就以販毒、為賭場服務為生。他正是在MMP結識了汙點證人尤優，從此兩人成為莫逆之交，他稱游悠是自己最好的朋友。

2007年，余大衛因為持械傷人被逮捕判刑，2010年獲釋。之後他在尤優開的一家無證酒吧幫忙做事，他說自己當時的工作就是「處理問題」。與此同時，余大衛還販賣可卡因、K粉和大麻，去找欠債者還債等。2013年和2016年，余大衛因為販毒和搶劫，曾兩次被逮捕。法拉盛買兇殺人案發生後，他於2019年兩次被捕，一次因為超速行駛，一次因為搶劫毒販；2020、2021和2022他又因為販毒、打架和搶劫等原因數次被捕並認罪。

余大衛說，2018年11月，他接到尤優的電話，說他叔叔余清明有「一份工作」給他，想和他面談。不久後，他在法拉盛的一家中餐館和尤優及余清明見了面。余大衛當時聽說余清明的建築公司有人辭職，帶走了公司的大客戶和許多業務，他們非常不高興，想懲罰這個人。余大衛說，他不想持槍去殺人，所以自從那次見面後就一直躲著尤優。

2019年2月6日，尤優和余大衛本來準備第二次見面敲定細節，最後取消。但不久之後，尤優就告訴余大衛，那件事已經處理好了，余大衛的另一好友、本案另一為被告張哲(Zhe Zhang)找到了可以動手的人。尤優還說作為回報，張哲想要建築公司的一部分股份。

2019年2月11日，事發當天，余大衛從布朗士區的住家趕到皇后區新鮮草原尤優的家裡。兩人一起到附近的租車公司Enterprise，尤優在那裡租了一輛白色的箱型車，由余大衛駕車，先開到大滿貫卡拉OK廳踩點，看哪裡有監控錄像，哪裡是錄像死角。之後兩人又開車到受害人顧欣(Xin Gu)開公司年會的法拉盛一家餐廳等候，在尤優的指示下，跟著其中的一輛車，又開回到大滿貫卡拉OK廳。

余大衛說自己開車載著尤優，繞著卡拉OK廳轉了好幾圈，還在周圍換了好幾個地方停車。在這個過程中，他還看到張哲開著一輛白色的四門轎車，張哲坐在駕駛位置；副駕駛座位也有人，但他看不清是什麼人。當時尤優還對余大衛說，不要讓張哲看到余大衛。

2月12日凌晨，就在槍擊案發生前，余大衛說尤優接到了張哲打來的微信電話，因為兩人說中文，他聽不懂兩人說些什麼。很快，余大衛就聽到了幾個街區外傳來了槍聲，尤優又接了一個電話，然後馬上叫余大衛開車送他回家。

事發後，余大衛說尤優只告訴他得手了，但不知道細節。後來尤優、張哲和余大衛在曼哈頓的一家K拉OK廳又見過一次面，說「一切都很平靜」。余大衛作證說，他自己沒有因此拿一分錢，但尤優似乎突然變得非常有錢，賭博出手闊綽，買高檔服裝、名錶、名貴金項鏈，還買了一隻猴子。