紐約客談／MTA求公平 堵車費無人倖免

針對曼哈頓 徵收堵車費 會導致公平性受損的爭議在經過了長時間發酵後，MTA方面終於給了一個說法：為了公平起見，誰也不要想豁免，凡到此地，一律留下買路財。此前，華埠社區在抗議時將其稱為「入城税」，現在看來，「税」的用法還真是精準。

此次，MTA方面再次明確了收費工作的指導原則：根本不考慮駕車進城的目的，以及衡量公平與否的重要變量「必要性」，只要進城，你就是曼哈頓的壅堵元兇之一，一律拿錢來。這樣一來，有錢有閒、無論是否費油費時都捨不得走幾步路的富貴階層，為自己的任性所需付出的成本，與那些不得不開車進城甚至只是路過的工薪階層便相差不多了——真的很「公平」。

至於為曼哈頓無數商家送貨的卡車、行動不便必須打車出門的曼哈頓居民、往返於長島和大陸之間無路可繞的過路者，為什麼明明沒有意願製造壅堵和污染卻不得不承受這筆不小的經濟壓力，沒人屑於給你一個回答。

如果要如此追求公平的話，那麼市長亞當斯那閃著威風警燈的座駕車隊每天呼嘯著頻繁出入曼哈頓，是不是也要付一下堵車費？

公聽會後，幾乎每一個旁聽的市民都在悲嘆：曼哈頓完蛋了。你不給人家自由選擇出行方式的機會，但人家有自由選擇生活地點的權利。你既然不希望曼哈頓有那麼多車，那麼開車的人自然也會用腳投票——惹不起，我還躲不起？一家博物館 所能創造的商業潛力，怎麼可能與一個繁榮的社區相比？而用堵車費關卡重重圍困住的曼哈頓，又何嘗不會變成一個被抽走靈魂的巨型博物館？

官方宣稱：堵車費大有助於經濟。是你們的心瞎了還是我們的眼瞎了？