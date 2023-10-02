十一慶典 紐約香港人社團發起嗆聲抵制活動

在華盛頓廣場，港人以「連儂牆」的形式自發表達對於故鄉的情感。(記者許君達／攝影)

10月1日是中華人民共和國國慶，在紐約的香港 人社團發起和參加了一系列嗆聲和抵制活動，以多種方式表達對於中國當局強推「國安法」、鎮壓香港民主運動的不滿。

中國國慶日，紐約港人以多種方式表達抗議。(記者許君達／攝影)

人權活動團體NY4HK當日在曼哈頓的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)舉行了抗議活動。與以往更突出悲愴情緒抒發的「連儂牆」抗議不同的是，港人新增了不少專門面向美國觀眾的英文看板，圖文並茂地呈現了中國當局近來廣受詬病的人權踐踏行為及其對美國社會的現實威脅，包括強迫勞動、間諜氣球 、教育滲透、海外警局、暗中支援俄國侵略、對台灣和南海的擴張野心以及中國互聯網應用搜集美國用戶信息等議題。

抗議港人專門製作了英文看板，為普通美國人詳細介紹中國當局踐踏人權以及滲透和威脅美國的行為。(記者許君達／攝影)

參與策畫的NY4HK成員Terry介紹，時間會淡化港人對於2019年的創痛感，因此他們嘗試用新的方式持續發聲，同時也把受眾轉向美國人，幫他們更多了解中共政權對他們的切身威脅。負責人楊錦霞表示，他們已把這個經驗分享給了芝加哥的同仁，並希望未來能在美國更多地方推廣。

華裔共和黨第25選區市議員候選人曹艾莊聲援港人抗爭。(記者許君達／攝影)

紐約人權倡導機構「中國人權」執行長周鋒鎖表示，希望喚起更多美國選民的共鳴，以使部分與中國當局關係曖昧的紐約政客感到壓力。「體制短時間內也許難以改變，但民意在變。」周鋒鎖說。