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紐約市公校重罪案猖獗 1年420起 入室盜竊案激增76%

記者張心／紐約報導
紐約市公校安全存在重大隱患，校內嚴重犯罪率飆升16%。(記者張心／攝影)
紐約市公校安全存在重大隱患，校內嚴重犯罪率飆升16%。(記者張心／攝影)

紐約市公校安全存在重大隱患，校內嚴重犯罪率(Serious Crime)比上年飆升16%，尤以入室盜竊案(Burglary)和重竊罪案(Grand Larceny)居多，引發家長和民代擔憂。

根據市警局(NYPD)統計，截至6月30日的上個財政年度內，全市公校的嚴重犯罪案件數量激增，共有420起相關案件，較之前一個財政年度的346起增加不少。

420起逾半入室竊盜和重竊罪

分析發現，420起嚴重犯罪案中，超過一半是入室盜竊案和重竊罪案。其中，重竊罪案數量增加了53%，從2022財政年度的102起，增至2023財政年度的151起；入室盜竊案激增了76%，從37起增至65起。另一項引人矚目的是，校園內的竊車案(Car thefts)也頻發，數量增加20％。

在過去兩個財政年度，紐約市公校內並未發生過殺人案，因為相關的刺傷(Stabbing)、槍擊(Shooting)、暴力襲擊(Violent Attack)等案件，通常發生在學校附近，而不是校園內。

公校附近3學生被殺18人受傷

截至今年2月，在2022至2023學年內，全市公校附近至少有三名學生被殺害，有18名學生被刺傷或遭槍擊；在2021至2022學年內，有一名學生被殺害，八名學生被刺傷或遭槍擊。

失蹤、心理健康問題逾6千起

市警局表示，在截至6月30日的上個財政年度內，警方共處理了1683起發生在公校內的低級別犯罪案(Lower-Level Criminal Incidents)，比上一財年減少4.2％，但仍比新冠疫情爆發前的2019財年高出9.4％。與此同時，市警局處理的事關公校生的非刑事案，比如人口失蹤、心理健康等問題，數量也急劇增加，從2019財年的4202起，增至2022財年的5965起，再增至2023財年的6779起。

「這樣的發現令人擔憂，不僅學生不安，家長更擔心。」紐約市公校安全聯盟(NYC School Safety Coalition)主席、家長戴維斯(Mona Davids)說。市議員霍登(Robert Holden)認為，這與近年來削減警察經費、取消校內安保人員有關。

對於以上數據，市教育局並未作回應。市警局表示，「將繼續與市教育局合作，保護公校財產、教職員工和學生物品安全」。

公校 教育局 紐約市

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