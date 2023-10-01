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市府有機垃圾回收 布碌崙10月2日啟動

記者顏潔恩／紐約報導
市長宣布全國最大的垃圾回收堆肥計畫將如期擴張至布碌崙，圖為其首次宣布開展此項計畫。(市長辦公室提供)
市長宣布全國最大的垃圾回收堆肥計畫將如期擴張至布碌崙，圖為其首次宣布開展此項計畫。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)及市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)9月30日宣布，之前已在皇后區施行的有機垃圾分類回收堆肥計畫，將按照原定日期在10月2日(周一)擴張至布碌崙(布魯克林)全區，以實現2025年前在全市五大區施行的目標，並有望改善布碌崙的鼠患問題。布碌崙居民則可在10月14日前，免費在線上向市清潔局申請一個棕色有機垃圾箱。

這項全國最大規模的有機垃圾回收項目，2022年在紐約市試行，皇后區於今年3月最先上路，而五區中最大、人口最多的布碌崙，將是該項目實行的第二個區，加上皇后區居民，市府預計將近500萬居民將參與其中；明年3月25日起，布朗士和史泰登島將開展該回收計畫，曼哈頓則是同年的10月7日。

「我們承諾將成為第一個提供便利路邊堆肥服務的市政府，走過每個區的每個街道，我們現在正朝向這個諾言邁出一大步」，亞當斯表示，在紐約市妥善地丟棄肥料變成了很簡單的事，紐約市斷絕了老鼠的食物來源，而從下周一起，「布碌崙會變得更好。」

主管運營的副市長喬西(Meera Joshi)表示，廚餘垃圾已成為了加劇全球暖化、鼠患滋長的最大因素，我們不會再容許這些問題延續，且會發展再生能源、生物固定和堆肥等方面的技術，「我們正在努力實現這一天，希望每個紐約客都可以免費且輕鬆地獲得路邊堆肥服務」。

市清潔局局長蒂池則表示，鼠患問題將會在布碌崙得到巨大的改善。

市府也重申，不同於以往失敗的堆肥計畫，民眾不需要註冊、也不用限制要丟掉的廚餘垃圾，只需在回收日當天，將所有的食物殘渣，包括果皮及包括餐巾紙、紙巾、紙盤在內的廚房紙製用品、後院垃圾如樹葉、樹枝等，放到市府發放的專用垃圾箱即可。

亞當斯市府也已在紐約市安裝400個橙色的智能堆肥垃圾箱(Smart Composting Bins)，民眾可將有機垃圾放置在裡面；市府也努力在市教育局(DOE)的1700間公校中，大力推廣堆肥項目。

此外，布碌崙的居民在10月14日之前，可至市清潔局官網nyc.gov/assets/dsny/site/contact/curbside-composting輸入住址，免費申請一個棕色有機垃圾箱。

布碌崙 紐約市 亞當斯

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