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亞當斯承諾跳票 華人社區不滿

記者劉梓祁／紐約報導

儘管華人社區曾在過去數年不斷反對將曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)拆除並建造新監獄，但2027年關閉雷克島(Rikers Island)監獄的計畫並未改變，位於華埠旁的工地亦在按計畫作業；在市府日前表示拆除工作預計在一年內完成後，部分社區成員仍對其持保留態度，對市府仍不接受活化建築方案表示失望，擔憂拆除工程將破壞社區環境。

市長亞當斯(Eric Adams)早前指，雷克島關閉方案存在缺陷，恐無法按時完成，加之島內羈押人數過多，城區監獄或無法容納全部囚犯，還會令重罪犯被放歸社區。在市府部門日前通報施工進度的曼哈頓第一社區委員會生活質量小組會議中，「社區保護及改善聯盟」成員李翠珊指出，華埠旁的監獄施工為周邊的華人住戶帶來了諸多不便，甚至製造了大量「恐慌」。

李翠珊說，有許多嬰幼兒或長者因拆除施工所帶來的干擾所影響，比如噪音或者空氣污染，而有關部門所做的溝通和關係維護工作有限，希望其「認真考慮」來自社區的擔憂。

此外，第一社委會其中一名委員說，對市府繼續推進計畫，而非認真考慮活化建築感到憤怒和失望，因亞當斯在競選市長時曾向社區承諾不會建造新監獄，如今卻食言。該委員表示，華埠和小義大利幾乎無人反對活化建築，他們反對的是現行計畫將為社區帶來的多年污染、破壞和干擾。由於擔心社區影響，其要求匿名受訪。

民主黨65AD區領袖于金山則對市長關於雷克島監獄的最新表態表示認同。他說，島上監獄應該保持開放，且不該興建城區監獄，其對市民生活質量有實質幫助，希望市長大幅調整現行計畫。

監獄 華埠 亞當斯

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