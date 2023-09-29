華埠監獄重建 預計明年開工

華埠曼哈頓拘留中心拆除工作按計畫進行，可見塔吊和鷹架。（記者劉梓祁／攝影）

在華人社區引起大量討論的曼哈頓 拘留中心(Manhattan Detention Complex)拆除重建工程，已在月前獲得市府許可後開始進行，而社區提出「活化建築」等意見則仍未被考慮；近日可見，該位於華埠 旁的建築群已有多處施工，且有消息指新監獄 施工方已確定，將在明年秋季完成所有拆除工作，並啟動重建。

因紐約市府已在四年前通過法案決定關閉雷克島(Rikers Island)監獄，以在四區建造城區監獄替代，市長亞當斯(Eric Adams)日前呼籲調整此計畫，稱其為難以實現的設想，需通過協商尋找另一解決方案，卻遭市議會多人拒絕。華埠施工處進度顯示，拘留中心北塔頂層和內部空間，以及一旁矮層建築已拆除完畢，且建築外部已搭起鷹架，被周邊居民形容為「僅剩殼般」存在。

在20日召開的曼哈頓第一社區委員會生活質量小組會議中，市設計與建設局(DDC)與市長辦公室更新施工進度，表示作為第一階段施工的南塔樓人行棚道和北塔樓鷹架已經完成，將在秋季內過渡至第二階段。次階段則包括剩餘全部工作，如安排塔吊和起重機入場，以及完成拆除南北兩塔。

設計與建設局代表指，北塔樓的塔吊已在8月安裝完畢，預計會一直保留至今年冬季，而南塔樓的解體工作將於今年10月開始並持續到明年秋季，靠近白街(White St.)的塔吊則預計在11月前到達工地，並將一直保留至南塔拆除完成。計畫顯示，南塔外圍的鷹架和遮蔽罩也將在秋季內完成搭建。

針對周邊居民對於塔吊安全性的擔憂，兩部門專員表示，吊臂在每日施工結束後均不再移動，且不會承載任何負重。兩人說，理解社區成員對器械「懸在頭上」的顧慮，但全部器械和擺放地址均經過嚴格檢查和認證，且每日都有持牌工程師做安全檢查。他們還指，工地上的所有空氣質量監測均符合聯邦環境保護局的規定，並會確保所發布信息被翻譯成多種語言。

另外，據知情人透露，部分監獄重建的施工方已經確定，其中包括總部位於皇后區法拉盛的國際電工工會第三分會(Local Union No. 3 IBEW)。一位華人成員表示，已於上周被會方代表告知取得「價值數億」的監獄項目，但由於工會屬下企業眾多，暫未知具體參與公司名單。出於擔心社區影響，此人要求匿名受訪。

該人還說，具體時間表雖未公布，但大概率為明年內開始重建工程。設計與建設局發言人預計，拆除工作將於2024年秋季「基本完成」。