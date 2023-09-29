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糧食券審批慢 紐約市議會施壓市府加速

記者張心／紐約報導
市議會福利委員會舉行公聽會，「施壓」市府加速處理糧食券申請。(市議會提供)
市議會福利委員會舉行公聽會，「施壓」市府加速處理糧食券申請。(市議會提供)

紐約市議會日前舉辦聽證會，「施壓」市府加速處理糧食券(SNAP)申請，並出台系列提案包，規範遊民所管理與福利政策。

市議會福利委員會(Committee on General Welfare)召開公聽會表示，根據最新發布的市長年度管理報告，從去年7月1日至今年6月30日的2023財年，負責管理現金援助和糧食券的人力資源管理局(Human Resources Administration)，處理糧食券的及時率僅有39.7%，相較上一財年的60.1%大幅下降；現金援助處理的及時率也僅有28.8%，遠低於上一財年的82.3%。

市議會福利委員會主席、副議長阿亞拉(Diana Ayala)質詢道，「這為全市的低收入家庭造成許多麻煩，我們希望市府給出說明，解釋這不同尋常的審理延誤。」對此，市社會服務局副局長麥克法登(Marricka Scott-McFadden)解釋稱，從去年4月開始，當局收到了史無前例的糧食券申請，而由於人手對此缺乏應對經驗，造成了嚴重的案件積壓，「我們通常處理糧食券的時間是兩個半月，並且開通了網絡申請，方便市民及時上傳資料。」

布碌崙(布魯克林)市議員萊斯勒(Lincoln Restler)追問道，「既然是由於內部人力的原因，我想知道每個員工是否得到了應有的待遇，他們的收入是多少？」人力資源管理局首席項目官周蓓卡(Rebecca Chew)回答稱，處理糧食券和現金援助的職員，年薪在5萬至6萬左右。市議員們聞言稱「太少了，根本不夠」，要求提升相關人員待遇並加速糧食券審批。

此外，阿亞拉還領銜提案，要求市社會服務局不可無視有孩子的遊民家庭申請，禁止將他們安置在違規私人住宅中；加強遊民所中的散熱器審查，提供戒毒治療；創建全市通用的福利申請表；要求市警局定期向市社會服務局報告住房驅逐情況，以便於市府評估有資格獲取法律援助者的數量。

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