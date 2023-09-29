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紐約市議會通過法案 執法員開罰單須出示工作證

記者高雲兒／紐約報導
市議會通過法案，要求執法人員在開出罰單或違規通知時，必須出示有效的工作證明。(本報檔案照)
市議會通過法案，要求執法人員在開出罰單或違規通知時，必須出示有效的工作證明。(本報檔案照)

紐約市議會28日通過多項法案，其中一項為增加執法透明度的法案，要求執法人員在開出罰單或違規通知時，必須出示有效的工作證明，供民眾對執法行為提供反饋或投訴。

根據這項新法，市政府執法人員在開罰單和傳票時，必須向當事人出示一張包括姓名、所屬機構、聯絡電話、電子郵件地址以及相關311客戶服務號碼的卡片。民眾若對執法過程有疑慮，可提交這些信息投訴，進而鼓勵民眾增加公共參與和反饋。如果沒有紙質卡片，工作人員可以口頭提供身分信息。不過，便衣執法人員可以豁免此項規定。

市議員沙拉曼卡(Rafael Salamanca)是這項法案的主要支持者之一，他表示，該法案的通過旨在提高市政府執法人員的透明度和責任感，確保市民在互動中獲得更好的保護和支持。此舉還有助於預防潛在的欺詐和不當行為，並為市民提供一個可以直接與市政府機構溝通的途徑，「這類似於我們市警會提供姓名和證件號碼，以後將為紐約市民提供更多保障。」

除了該法案，其他通過的法案還包括，要求市府在2025年之後只購買零排放的輕中型車輛的法案，並在2028年之後購買零排放的重型車輛。同時，它要求市政府確保在2035年之前，其所有的市政車輛都改為零排放車輛。

另一條法案，是允許消防部門中緊急救援小組(EMS)成員在下一次公務晉升考試中，獲得一次性的最大年齡豁免，這項法案是給在2020年因為疫情錯失晉升考試的工作者一次機會；另外，為了減少商業卡車和拖車占用居民區停車位，紐約市通過為這兩種車輛創建專用露天停車場的法案。

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