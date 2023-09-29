為設單車道「取消停車位」 新鮮草原居民不滿

皇后區新鮮草原地區的許多居民，對在53大道上新設立的「禁止停車」(No Stopping Anytime)交通標牌很不滿，這代表他們不再能停車在家門口。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 新鮮草原地區的許多居民，近日對在53大道上新設立的「禁止停車」(No Stopping Anytime)交通標牌很不滿，這代表他們不再能停車在家門口，而附近的大洋街(Oceania St.)也不能停車，導致許多居民不得不停到很遠的地方；對此民選官員表示，將和市交通局溝通協調。

住在53大道的陳先生說，他在這裡住了好多年，當時之所以選擇買這裡的房子，好停車是重要考量之一；所以當他於兩周前發現無法停車的標誌時，感到憤怒和不滿，因為交通局都沒有提前通知。如今他因為上晚班，不但停不到門口，晚上回來找車位得找很久，且停得很遠。

不止53大道，居住在同樣禁止停車的大洋街的趙先生表示，本來大把停車位，現在南北兩側突然都不讓停，附近的車位一下子緊張了好多。

這兩位居民表示，聽說取消停車位的原因是因為要在兩側設單車道，但他們認為，因為兩條街道都足夠寬，實在無需禁止停車。

市交通局新聞秘書巴隆(Vincent Barone)在回應此事時，承認出於安全考慮，將在這兩處街道設置單車道，「在收到當地社區委員會關於改善單車道連接的要求後，市交通局與該委員會合作開發了一個計畫，希望在提高安全性的同時，連結單車道和綠地」，但是對停車問題沒有回答。

州參議員 劉醇逸表示，已經有許多住在這兩條街道的居民向辦公室反映，「我們會要求交通局在設置單車道和改善街道安全時，考慮到居民在停車方面的擔憂。」

市議員李琳達辦公室同樣收到了居民的投訴，辦公室代表Daniel Sparrow表示，設單車道是2021年就有的計畫，由交通局和第11社區委員會共同商討，當時委員會成員要求交通局在一些街道設置「完全保護的單車道」，以提高單車騎士的安全。但是在某些地區修建該類單車道的代價，就是失去大量停車位，「因為有些地區的街道太窄，無法同時容納這兩種車道。」

他說，雖然李琳達在該計畫中沒有投票 權，但是她已經聯繫了交通局，提供了社區的意見，以便能夠達成一個可接受的解決方案。