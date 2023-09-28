紐約市加速下沉 NASA實驗室點名這2處最嚴重

美網亞瑟艾許球場與拉瓜地亞機場是紐約沈陷最快的區域。（美聯社）

最新科學研究顯示，紐約市 正在持續下沉，而皇后區法拉盛的草原可樂娜公園的美網球場和拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)，則是全市下沉速度最快的地區。

美國國家航空暨太空總署(NASA)位於加州的噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory, JPL)與羅格斯大學地球和環境科學系(Rutgers' University Department of Earth and Planetary Sciences)的共同研究指出，紐約市正在以每年約1.6毫米的沉陷速率下沉；此外，藉由合成孔徑雷達(InSAR)和全球導航衛星系統，目前能夠精準確定下沉最快的地區，發現是草原可樂娜公園的亞瑟艾許球場(Arthur Ashe Stadium)和拉瓜地亞機場。

科學研究指出，在2016年到2023年間，位於皇后區的以上兩個區域正在快速下沉。噴射推進實驗室研究員布贊加(Brett Buzzanga)表示，亞瑟艾許球場在興建之初，就因為發現其下方地質容易沉陷，難以承受正常重量的頂棚，因此安裝的是輕型布製頂棚。

最新科學研究顯示，紐約市正在持續下沉，法拉盛草原可樂娜公園的美網亞瑟艾許球場和拉瓜地亞機場區域沉陷最為嚴重。(Getty Images)

除以上兩個區域外，緊隨其後的則是440號高速公路(Highway 440)和78號州際公路(Interstate 78)，它們的下沉的速度也遠遠超過周圍地區。

值得注意的是，「在20世紀30年代和40年代，拉瓜地亞機場周圍地區都是垃圾掩埋場。」布贊加表示，「這種下沉是由冰川均衡調整的地質過程引起的，並非由氣候變化直接導致，但這些地區未來更容易受到由海平面上升引發的洪水 災害影響。」

布贊加說，紐約市應該做好抵禦未來颶風帶來的洪水影響，「我們希望最新的科學調研，能夠提醒紐約市規畫者做出最佳的沿海防禦和基礎設施建設。」此外，他也提醒，地下含水層的大量抽水會使地面下沉加速，「汲取地下水可能導致地下土壤與岩層鬆動，繼而造成建築崩塌，給摩天大樓林立的紐約造成極大安全隱患。」