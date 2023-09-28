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德州州長訪紐約：無證客危機不怪我

記者張心／紐約報導
艾伯特在紐約智庫曼哈頓研究所表示，無證客危機不能怪他。(取自艾伯特推特)
艾伯特在紐約智庫曼哈頓研究所表示，無證客危機不能怪他。(取自艾伯特推特)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)27日在紐約市演講，痛批總統拜登是全美無證移民危機「罪魁禍首」，並認為同德州所受到的負面影響相比，紐約根本不算什麼。

艾伯特出席智庫曼哈頓研究所(Manhattan Institute)在紐約市中城耶魯俱樂部(Yale Club)的活動，表示同德州相比，紐約市對移民潮的處理「平靜而有序」，且犯罪率根本不及德州嚴重，「我們不是造成紐約市無證移民危機的根源，拜登才是。」

自去年春季以來，艾伯特將湧往德州的無證客一車一車的送往紐約市，市長亞當斯(Eric Adams)稱他是「共和黨小人」，指責其造成超過12萬5000名無證客來到紐約市，整個城市因此不堪重負，「德州州長的做法十分不人道，這種危機不能再繼續下去了。」

「你們的市長說，『無證移民危機不能繼續下去了 』，我非常贊同。」艾伯特在演講中回應，「這種混亂必須停止。」

與此同時，他批評了紐約州官員呼籲聯邦加速批准無證客工作許可的政策，認為「這是最糟糕的策略」，「誰都難以保證，臨時的工作許可有朝一日不會變成永久性的公民身分，而這樣的『綠色通道 』會吸引更多的非法移民來到美國。」

目前，拜登與艾伯特正在就德州備受爭議的浮球邊界障礙(buoy barrier)對簿公堂，該系統是美墨邊境格蘭德河(Rio Grande)上的一個浮動屏障，旨在阻止非法入境，但聯邦認為其增加了無證移民與幼兒溺死的風險。本月初，聯邦法官命令艾伯特在9月15日前拆除浮標，艾伯特在活動上表示，「哪怕在我講這番話時，浮標仍在原地。」

在過去的一個月中，南部邊境無證客人數仍然在增加，每天平均約9000人到達美國，該數字已飆升歷史最高。根據紐約市府統計，進入該市的無證客也在持續攀升。亞當斯評價，該趨勢遲早毀滅紐約市，然而艾伯特卻有不同看法，「在紐約市的移民流程中，無證客會被送到市中心的公車上，或是有資格去其他地方，但在我們德州，成千上萬的無證客被販毒團伙推過邊境，我們不得不接納。」

紐約市 德州 非法移民

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