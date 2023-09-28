霍楚法拉盛簽法 打擊人口販運

州長霍楚在法拉盛簽署法案包，更強力地保護人口販運受害者。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)27日在法拉盛 啟揚中心，在多位民代、社區領袖及民眾的見證下，簽署打擊人口販運法案包；她表示，包括亞裔在內的移民 因為語言不通，更容易成為人口販運的受害者，希望法案包能為受害者提供更大力度的保護。

據了解，此次簽署的法案包中，共計包含八條新法，其中六條法案，旨在要求相關機構在州內重要交通樞紐站，張貼有關服務人口販賣受害者的信息，例如要求紐新航港局(Port Authority)所屬機場及公車總站、貨車站、商業服務機場、以及州高速公路管理局(State Thruway Authority)，在其運營的服務區哺乳室內，張貼相關服務信息，同時也要求大都會運輸署(MTA)，在相關設施上張貼這些信息。

第七條法案則要求，州務卿加入州府旗下跨部門合作的「人口販運專案小組」(Task Force on Human Trafficking)，並將專案小組再延期四年，確保小組在預防、減少和協助人口販運倖存者的的相關工作能夠繼續進行，而不會受到中斷。鑑於越來越多的人販通過社交媒體網路，深入了解潛在受害者的個人生活，最後一條法案則要求上述人口販運專案小組，開始調查社媒及人口販賣之間的關聯。

當被問及為何選址法拉盛而簽署此法，霍楚則回答，亞裔是非常脆弱的群體，有些人受到誘惑和吸引，從家鄉飄洋過海來到此地，希望得到一份工作，但他們都面臨語言障礙，許多還是獨自前來；而法拉盛及皇后區 以多元及迷人著稱，吸引眾多移民，但也存在不法分子利用新移民對美國尚不熟悉而拐賣他們，並強迫他們從事非法性行為或在美甲店工作等，「這些罪行已經得到了充分的記錄，也有許多的統計與數據來佐證」。

同時霍楚也強調，州府已服務這些受害者的11個非牟利機構及相關單位，撥款逾230萬元。市議員黃敏儀則說，人口販運是全球性的災害，每年摧毀數百萬人的生活，法拉盛也未能幸免，在皇后區及全國各地，被販運的許多人都是移民婦女和兒童，她們中的大多數由於文化和語言障礙，並沒有意識到可以得到幫助，法案包將提供資源，幫助她們擺脫陷入困境和奴役的惡性循環。