返崗+開學 紐約部分地鐵站客流量超疫前

不斷增長的地鐵客流量顯示，愈來愈多的上班族正在返回辦公室。(本報檔案照)

隨著紐約市地鐵 主線的乘客增加，顯示疫情 之後，愈來愈多上班族已經返回實體崗位，而且企業也在持續推動員工重返辦公室。根據大都會運輸署(MTA)公布的各站客流量數據，曼哈頓 下城和中城各站，今年秋天客流量同比增幅最大，至少有兩個車站達到了疫情前的水平。

商業維權團體「紐約合作夥伴關係」(Partnership for New York City)調查顯示，近四分之三的曼哈頓上班族現在每周至少工作三天，8月23日至本月15日期間，全市返回辦公室的上班族人數已經上升了9%，從2022年同期的49%上升到58%；若將度假、假期和商務旅行考慮在內，返崗上班率已經恢復到疫情前的72%。

隨著公校開學，本月地鐵客流量達到了疫情後的新高，已經恢復到疫情前的68%至72%，部分車站今年的數據甚至超越了疫情前的水平。其中，地鐵1號線的世貿中心/科特蘭特站的乘客數量，相比去年同一日增加了24%，該站OMNY無接觸支付次數13日也超過了2019年的數據。此外，哈德遜碼頭34街站13日的客流量同比增長20%，而且使用OMNY支付的人數已經逼近2019年同期水平。

不過，也有一些車站儘管客流量出現反彈，但距離疫情前仍有差距。例如，4號和5號線華爾街站13日的客流量比去年增長10%，但仍比2019年同期少39%；Fulton Center站客流量雖然增長11%，但比疫情前低38%。

此外，第七大道B/D/E站的客流量增長了22%，第七大道57街N/Q/R/W站的客流量增長了15%，反映了地鐵系統逐漸走向復甦的積極趨勢；市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，「我們非常高興地看到曼哈頓中央商務區走向復甦。」