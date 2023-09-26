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紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)

紐約市自今年夏季以來新冠疫情重燃，根據市衛生局公布的數據，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高，貝賽(Bayside)、小頸(Little Neck)、森林小丘(Forest Hill)等華人較多的社區感染率也居高不下；不過，本輪疫情可能已過高峰，目前傳播已趨緩，聯邦政府呼籲民眾訂購免費快篩盒加強防疫。

市衛生局數據顯示，9月17日當周，在全市42個社區中，法拉盛和清景(Clearview)社區(郵政編碼涵蓋11351、11354、11355、11356、11357、11358、11359、11360、11368)在過去七天內每10萬人中的感染者數量超過155人，高居全市各社區首位，同時該社區每10萬人中有超過42人染疫住院，排在全市第五位；同時，貝賽、小頸社區的每10萬人感染人數為125人，排在全市第五，森林小丘的這一數據則排在全市第十位。

目前，全市平均每10萬人中感染人數為104人；相比之下，其他兩大華人社區的感染率並未飆高，均低於全市平均水平；布碌崙日落公園(Sunset Park)每10萬人感染人數為104人，排在全市第19位，曼哈頓華埠所在的聯合廣場、下東城社區，這一數字為92人，排在全市第29位。

紐約市疫情自今年7月以來不斷反彈，其中以皇后區最為嚴重；數據顯示，皇后區在9月11日當周，每10萬人的感染人數達到135人，創下數月以來新高，同時也高於其他四區。

不過，近兩周數據顯示，紐約市疫情可能已過高峰，出現緩慢下降的趨勢；數據顯示，9月17日當周，全市七天平均新增病例數已經從9月11日的近1500人降至1244人，衡量感染率的每10萬人感染人數，也從119人降至104人。

為應對疫情，聯邦政府已經再次推出免費快篩試劑盒服務，民眾可以登錄網站https://www.covid.gov/tests預訂，每戶最多可訂四盒快篩試劑。此前，聯邦政府已經發放了價值7億5500萬元的免費快篩盒，本次又向12個國內快篩盒生產商撥款6億元，進行新一輪發放。

疫情 紐約市 皇后區

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