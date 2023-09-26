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疫後公校教師病假增加 學生分數恐下降

記者高雲兒／紐約報導
數據顯示，由於新冠疫情，紐約市公校教師在近三年因為病假導致的缺勤有所上升。(市教育局提供)
數據顯示，由於新冠疫情，紐約市公校教師在近三年因為病假導致的缺勤有所上升。(市教育局提供)

根據最新數據，由於新冠病毒和其他疾病肆虐，紐約市公校教師在近三年因為病假導致的缺勤有所上升，影響教學工作和師生關係，甚至也可能使學生成績下降，且這一趨勢在全國同樣明顯。

根據最新的「市長管理報告」(Mayor’s Management Report)，紐約市在2021-2022學年恢復全日制線下教學後，請11天或以上天數病假的教師人數躍升至16%，上一學年攀升至近19%。但是在疫情前的六年裡，每學年只有平均14%的教師使用超過十天的病假。

教師工會和教育部官員將缺勤率的增加歸因於新冠疫情持續影響，尤其是去年冬天，同時流行新冠、流感和呼吸道融合病毒(RSV)；市教育局公校發言人圖爾(Chyann Tull)表示，疫情之後，學生和教師都被鼓勵生病就要回家，防止疾病傳染，進一步導致教師缺勤率上升。據悉，教師們在疫情後，被允許在正常的十天病假之外額外休假，以待完全康復。

公校Urban Assembly school for Global Commerce校長維茲卡伊諾(Roony Vizcaino)對教師缺勤率產生的影響非常擔憂，他表示，因為老師的長期缺勤會讓教學工作中斷，也破壞師生間建立長期關係的能力，可能導致學生成績下滑；他補充，由於代課老師很難找，常常需要其他老師來代課，從而讓這部分老師更加疲憊，甚至需要請假恢復，仍然引發缺勤率上升。

紐約市的公校教師缺勤率也與全國趨勢相吻合。根據國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)一項調查，在2021-2022學年，全國近四分之三的學校反映教師缺勤率高於疫情前。在教師缺勤率上升的同時，紐約市以及全國的教師離職率也在上升。維茲卡伊諾認為兩者是有聯繫的，因為「人們希望盡可能保護自己」。

根據最新數據，由於新冠病毒和其他疾病肆虐，紐約市公校教師在近三年因為病假導致的缺...
根據最新數據，由於新冠病毒和其他疾病肆虐，紐約市公校教師在近三年因為病假導致的缺勤有所上升，影響教學工作和師生關係，甚至也可能使學生成績下降，且這一趨勢在全國同樣明顯。(記者張心／攝影)

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