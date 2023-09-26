我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

紐約市吸毒致死人數 去年創新高

記者顏潔恩／紐約報導
市府在布碌崙設立首個毒品自動販賣機。（Getty Images）
市府在布碌崙設立首個毒品自動販賣機。（Getty Images）

根據市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)最新報告，紐約市因吸毒過量致死的人數在2022年達到3026人，創下2000年有紀錄以來的歷史新高。

數據顯示，2021至2022年間，全市吸毒過量死亡人數增加了12%，其中在多達81%的案例中檢驗出芬太尼(Fentanyl)，這是一種藥效比嗎啡(Morphine)強50至100倍的鴉片類藥物；在此期間，以非洲裔、西語裔吸毒過量的死亡率最高、較過去的增幅最大。

年齡方面，55至64歲成人的用藥過量率仍是最高，其次是45至54歲成年人；在全國範圍內，相關部門均在與致命的藥物濫用作抵抗，聯邦疾病管制與預防中心(CDC)預測，2022至2023年，包括紐約、德州、加州、阿拉巴馬州、華盛頓州、俄勒岡州在內的28個州，吸毒過量死亡人數將持續上升。

為應對此問題，市長亞當斯(Eric Adams)日前攜手當局推出「關懷社區行動：紐約市心理健康計畫」(Care, Community, Action: A Mental Health Plan for New York City)計畫，通過一系列舉措，希望紐約市2025年吸毒過量死亡人數將降15%。

市府已在社區設立了首個「毒品自動販賣機」，提供吸毒工具包、煙斗、喉舌、潤唇膏，及各類自我保健產品，包括衛生用品、芬太尼貼布(Fentanyl strips)、納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)、尼古丁口香糖、保險套等；同時擴大了兩間藥物過量預防中心(OPC)的營業時間和服務，至今為止干預了1000起可能致命的吸毒過量事件。

市衛生局也發布了一項告示，建議紐約客隨身攜帶納洛酮，學習如何使用、並向周圍的人討論濫用藥物的風險、避免單獨使用；市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)說，每三個小時就有一名紐約客死於毒品過量，「即使你不這麼認為，但還是沒有人能夠倖免」。

數據顯示，紐約市因吸毒過量致死的人數在2022年達到3026人，創下2000年有...
數據顯示，紐約市因吸毒過量致死的人數在2022年達到3026人，創下2000年有紀錄以來的歷史新高。（本報資料照片）

紐約市 毒品 阿拉巴馬州

上一則

疫後公校教師病假增加 學生分數恐下降

下一則

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

延伸閱讀

洛縣裸男駕高球車帶狗遊街 引警追捕

洛縣裸男駕高球車帶狗遊街 引警追捕
庇護所內發生家暴 霍楚再調派150名國民兵前往紐約市

庇護所內發生家暴 霍楚再調派150名國民兵前往紐約市
葛謨支持亞當斯「無證客將毀滅紐約」批拜登、霍楚移民政策「瘋狂」

葛謨支持亞當斯「無證客將毀滅紐約」批拜登、霍楚移民政策「瘋狂」
電單車、電動滑板車頻肇禍 亞潮萌促上牌照列管

電單車、電動滑板車頻肇禍 亞潮萌促上牌照列管

熱門新聞

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

2023-09-24 09:24
一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00
林柄鑾與家人。(親屬提供)

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

2023-09-24 10:46
江敏的鄉親前往亞總會求助。(亞總會提供)

紐約37歲華男驟逝…留下8歲稚兒 鄉親發動募款

2023-09-21 21:02

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加

聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加