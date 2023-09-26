紐約市吸毒致死人數 去年創新高

市府在布碌崙設立首個毒品自動販賣機。（Getty Images）

根據市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)最新報告，紐約市 因吸毒過量致死的人數在2022年達到3026人，創下2000年有紀錄以來的歷史新高。

數據顯示，2021至2022年間，全市吸毒過量死亡人數增加了12%，其中在多達81%的案例中檢驗出芬太尼(Fentanyl)，這是一種藥效比嗎啡(Morphine)強50至100倍的鴉片類藥物；在此期間，以非洲裔、西語裔吸毒過量的死亡率最高、較過去的增幅最大。

年齡方面，55至64歲成人的用藥過量率仍是最高，其次是45至54歲成年人；在全國範圍內，相關部門均在與致命的藥物濫用作抵抗，聯邦疾病管制與預防中心(CDC)預測，2022至2023年，包括紐約、德州、加州、阿拉巴馬州 、華盛頓州、俄勒岡州在內的28個州，吸毒過量死亡人數將持續上升。

為應對此問題，市長亞當斯(Eric Adams)日前攜手當局推出「關懷社區行動：紐約市心理健康計畫」(Care, Community, Action: A Mental Health Plan for New York City)計畫，通過一系列舉措，希望紐約市2025年吸毒過量死亡人數將降15%。

市府已在社區設立了首個「毒品 自動販賣機」，提供吸毒工具包、煙斗、喉舌、潤唇膏，及各類自我保健產品，包括衛生用品、芬太尼貼布(Fentanyl strips)、納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)、尼古丁口香糖、保險套等；同時擴大了兩間藥物過量預防中心(OPC)的營業時間和服務，至今為止干預了1000起可能致命的吸毒過量事件。