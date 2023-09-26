解無證客危機 州府加派國民兵增援
在允許47萬委內瑞拉難民申請工作許可後，聯邦政府繼續悄然改變此前對紐約等城市無證客危機不聞不問的態度。近日有消息指出，聯邦國土安全部(DHS)已在曼哈頓下城新增了一個辦公室，專門幫助新移民處理工作許可的申請事宜。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也在25日宣布增派150名國民兵進駐紐約市，協助無證客申請工作許可。
紐約郵報報導，消息人士透露，新增的辦公室位於金融區的海狸街(Beaver St.)25號，國土安全部的工作人員已經出現在該棟辦公樓內，但該部尚未對此發表評論。紐約市府則對此予以證實，稱已接到通知，市長亞當斯(Eric Adams)新成立的「庇護申請者幫扶中心」(Asylum Application Help Center)將派工作人員前往該處協助工作。
霍楚和亞當斯都對聯邦的援手表示歡迎和感謝。亞當斯表示，允許無證客申請工作許可的政策應該擴大範圍，惠及來自其他國家的庇護申請者。他說，紐約有大量的工作崗位需要填補，而「大赦」將能讓這些新移民填補就業需求。不過，亞當斯同時也強調，如果沒有更嚴格的邊境管控和更多的聯邦資金，危機依舊會對紐約市造成極大的破壞。
目前，聯邦的「大赦」政策生效後，有資格享受這一政策的委內瑞拉籍無證客雖然不再需要等待180天，但依舊需要完成大量的申請文書和法律流程。霍楚表示，將有50至60名聯邦雇員從25日開始進駐紐約辦公室開展工作。此外，紐約市原本已經開設了庇護申請協助中心，由法律界人士為庇護客提供服務。
霍楚25日還在紐約市宣布，紐約州將增派150名國民兵，協助處理無證客事務，國民兵將幫助有工作資格的新移民填寫申請表、尋找住房，並在可能的情況下找工作。本輪增派後，進駐紐約市協助辦理移民事務的州國民警衛隊隊員總數將達到2200人，其中250人專門負責個案管理。
霍楚表示，幫助這些新來者自力更生非常必要，「他們不遠萬里來到這裡，目的不是為了和成百上千的人一同擠在庇護所裡。」紐約陸軍國民兵司令希爾茲(Ray Shields)表示，部隊已做好準備，隨時響應。
據報導，目前尚不清楚本輪「大赦」能在多大程度上幫助紐約緩解危機。市長辦公室估計，住在紐約市庇護設施中的六萬無證客中至少有四分之一符合資格，而聯邦官員則稱這一數字接近3萬。
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