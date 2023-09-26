解無證客危機 州府加派國民兵增援

州長霍楚25日宣布增派150名國民兵進駐紐約市，協助無證客申請工作許可。(路透)

在允許47萬委內瑞拉難民申請工作許可後，聯邦政府繼續悄然改變此前對紐約等城市無證客 危機不聞不問的態度。近日有消息指出，聯邦國土安全部(DHS)已在曼哈頓下城新增了一個辦公室，專門幫助新移民處理工作許可的申請事宜。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也在25日宣布增派150名國民兵進駐紐約市 ，協助無證客申請工作許可。

紐約郵報報導，消息人士透露，新增的辦公室位於金融區的海狸街(Beaver St.)25號，國土安全部的工作人員已經出現在該棟辦公樓內，但該部尚未對此發表評論。紐約市府則對此予以證實，稱已接到通知，市長亞當斯(Eric Adams)新成立的「庇護 申請者幫扶中心」(Asylum Application Help Center)將派工作人員前往該處協助工作。

霍楚和亞當斯都對聯邦的援手表示歡迎和感謝。亞當斯表示，允許無證客申請工作許可的政策應該擴大範圍，惠及來自其他國家的庇護申請者。他說，紐約有大量的工作崗位需要填補，而「大赦」將能讓這些新移民填補就業需求。不過，亞當斯同時也強調，如果沒有更嚴格的邊境管控和更多的聯邦資金，危機依舊會對紐約市造成極大的破壞。

目前，聯邦的「大赦」政策生效後，有資格享受這一政策的委內瑞拉籍無證客雖然不再需要等待180天，但依舊需要完成大量的申請文書和法律流程。霍楚表示，將有50至60名聯邦雇員從25日開始進駐紐約辦公室開展工作。此外，紐約市原本已經開設了庇護申請協助中心，由法律界人士為庇護客提供服務。

霍楚25日還在紐約市宣布，紐約州將增派150名國民兵，協助處理無證客事務，國民兵將幫助有工作資格的新移民填寫申請表、尋找住房，並在可能的情況下找工作。本輪增派後，進駐紐約市協助辦理移民事務的州國民警衛隊隊員總數將達到2200人，其中250人專門負責個案管理。

霍楚表示，幫助這些新來者自力更生非常必要，「他們不遠萬里來到這裡，目的不是為了和成百上千的人一同擠在庇護所裡。」紐約陸軍國民兵司令希爾茲(Ray Shields)表示，部隊已做好準備，隨時響應。