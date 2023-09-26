台灣旅行北美推廣會 終站訪紐約

活動現場舉辦工作坊，現場教授賓客打麻糬、製作台灣客家傳統小吃「牛汶水」。(記者許君達／攝影)

由中華民國 交通部觀光 署主辦的台灣旅行北美推廣會，25日在紐約舉辦最後一場，來自美加東海岸的近70家旅遊業者到場與台灣業者進行溝通和對接。推廣會提供了台灣特色美食以及體驗工作坊，教授賓客親手製作台灣小吃，還舉辦了往返台灣的免費機票抽獎活動。

本輪北美推廣會是疫情 之後首次恢復，共有溫哥華、洛杉磯和紐約三站，由觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處副處長游麗玉帶隊，台北市政府觀光傳播局、台灣觀光協會、中華航空、長榮航空以及多家台灣旅宿業者隨隊，駐紐約台北經濟文化辦事處副主任張麗賢也出席了本場活動。

觀光署駐紐約辦事處主任溫佳思介紹，希望將推廣會打造成一個可供美台旅遊業者直接對接和溝通的平台，讓有意開拓台灣觀光產品的北美業者更好地了解台灣和台灣在地業者。台灣宏祥旅行社副總經理謝永蓬表示，此行見到了很多合作多年的老朋友，也預期能與更多新夥伴建立聯繫，「不來肯定沒機會，來了就應該會有機會。」

除了大型機構，隨團來訪的還有一些小業者。方子維和黃萱儀在宜蘭經營創意旅行項目，包括農場、特色物產、民間音樂、菜市場漫步等。他們是第一次來到北美進行推廣，並帶來了中草藥茶包製作教學和宜蘭民謠表演。方子維介紹，疫情期間，台灣人出國困難，因而催生了更多富有創意的在地互動性旅行方式。宜蘭與台北不到一小時車程，又擁有高山、海洋、田野和富有人情味的城鎮鄉村，他們的農場和「菜市場旅行」因而大受台灣遊客的歡迎。他表示，宜蘭也許太小了，很難被普通美國人關注到，不過台灣的特點在於它太小了，任何地方都很容易去得到，遊客即使只有幾天的轉機時間，也有機會前往台北之外的鄉村，領略台灣的別樣風味。