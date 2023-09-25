8大道中秋遊行 市長亞當斯冒雨捧場 還「客串」升旗手

「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」24日舉行，市長亞當斯冒雨參與遊行。(記者許君達／攝影)

由美國繁榮華埠 總會與州參議員曲怡文辦公室聯合主辦的「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」，24日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行，市長亞當斯 (Eric Adams)也冒雨捧場，參與遊行；儘管因為天氣原因，遊行規模比預期有所縮減，但依舊有過百人參與，並吸引了沿途大量社區居民的圍觀。

「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」在布碌崙8大道舉行。(記者許君達／攝影)

繁榮華埠總會行政總監田士鋭表示，由於下雨，一些本來計畫參與遊行的團體被迫臨時取消了行程，但作為一個持續多年的傳統，活動即使下雨也還是要如期舉行。曲怡文表示，中秋節是華人 文化中重要性僅次於農曆新年的節日，可以看作「華人的感恩節」，在紐約這樣一個充滿多元色彩的城市中，用這樣的方式擴大華人節日的影響力和地位，對於華人社區的存在感和能見度非常重要。

亞當斯「客串」升旗手，升美國國旗。(記者許君達／攝影)

遊行開始前，亞當斯到場參加美中兩國國旗的升旗儀式，向華社表達了中秋節祝福；他表示，多元文化是這座城市繁榮的基石，每個族群的美食與文化都值得全體市民共享。共同出席典禮的還有州眾議員鄭永佳、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、市議會第43區議員候選人莊文怡、市長辦公室社區服務局長克雷茲曼(Fred Kreizman)、中國駐紐約總領館僑務主任潘焱、領事劉兵、向裕韜、繁榮華埠總會董事長何志岳、榮譽董事長蘇煥光以及多家僑團的代表等。

參與遊行的舞蹈隊在場邊排練。(記者許君達／攝影)

升旗儀式結束後，亞當斯與民選官員和社區代表一起，在舞龍隊的引導下，沿8大道自南向北遊行。遊行路線從62街至50街路口，沿途經過布碌崙華人社區最繁華的路段，吸引了大量行人和路邊商戶駐足觀看。住在附近的賈女士特地帶著6歲的小孫子冒雨前來捧場，她表示，中秋節是祖國的節日，沒有理由不來支持。參與遊行的華人社區服務中心舞蹈隊領隊區秀珍表示，團隊早上5時就起床開始準備，儘管天冷又下雨，隊員們也都熱情滿滿。

遊行活動由州參議員曲怡文辦公室參與主辦，圖為曲怡文與吉祥物合影。(記者許君達／攝影)

今年中秋遊行的最大亮點是近百輛各式酷車的加盟。主辦方邀請了包括超級跑車、骨董車、特色改裝車等在內的個性車輛參與遊行，本來準備了超過100輛車，由於下雨，一些敞篷跑車和骨董車無法到場，但隨遊行隊伍依次前行的酷車車隊依舊足夠吸睛。何志岳介紹，繁榮華埠總會計畫讓未來的遊行活動更加年輕化、個性化，跳出傳統上「華人遊行只有舞龍舞獅」的刻板印象，吸引更多年輕世代參與。本次的酷車遊行是年輕化的一種嘗試，未來還計畫增加DJ表演等更活躍的形式。「要讓人看到，我們華人社區並不是那麼封閉的。」