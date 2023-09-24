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面臨無證客浪潮 市府削減預算 市警反恐部門或減員75%

記者劉梓祁／紐約報導

由於紐約市正在面臨前所未有的無證客浪潮，導致市府在多方加大開支，市長亞當斯(Eric Adams)早前宣布將削減包括市警局、消防局和衛生局等多部門預算，其中包括加班費等開支；近日又有消息指出，此輪影響或還包括將警局反恐單位人員減少75%。

根據警局內發送的備忘錄，市警反恐重大反應指揮部(Counterterrorism Critical Response Command)的人員數量或將被削減高達75%。

公開信息顯示，此隊伍受過專門訓練，能夠迅速應對有組織和武裝嚴密團夥的攻擊，被視作對抗「恐怖分子相關攻擊的第一道防線」。

反恐重大反應指揮部副局長尚利(Scott Shanley)在一封郵件中寫道，「我對於必須給大家帶來這樣的消息感到心碎，因為在我心中，你們都是我的家人」。她還表示，自己已被通知部門人數將大幅縮減且比例為75%，並曾嘗試努力減少該比例，但不可否認許多家庭和個人的生活都將受到影響。

有分析指，此郵件在亞當斯宣布數十億元預算削減的九天後發出。更早之前，他曾公開聲明，無證客危機如果沒有聯邦和州政府的援助，將「摧毀」紐約市。

市警公共信息辦公室副局長謝帕德(Tarik Sheppard)表示，警局會定期審查人員配置，並在認為有利於公共安全使命時考慮加強各領域資源，且並未致力於修改任何單位的規模。他補充說，聯合國大會期間確不存在調整計畫。

根據市政記錄，該部門在2024財政年度的預算超過6300萬，且警局為其全職員工分配了大約5500萬元。有消息稱，據一位現任和前任了解決定的警局人士透露，該部門正在考慮將該單位的部分警員調至街面巡邏，以解決人員短缺問題。

市警介紹指，此團隊的成員接受了特種武器和遠程槍械、爆炸物痕跡檢測、放射性和核意識、生物和化學武器意識的培訓，並具有判斷即將發生的攻擊並對突發情況做出最佳反應的技能。

預算 亞當斯 紐約市

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